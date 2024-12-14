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Минэк к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

Ведомости

Минэкономразвития к апрелю уточнит ожидания по инфляции на 2025 г., сейчас траектория инфляции складывается выше действующего прогноза в 4,5%, сообщил «Интерфаксу» министр экономического развития России Максим Решетников.

«Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории», – сказал он в кулуарах съезда партии «Единая Россия».

Уточнение прогноза будет сделано «ближе к марту-апрелю», добавил министр.  

Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов говорил в конце ноября, что в 2024 г. официальный прогноз Банка России по инфляции – 8-8,5% и сейчас видно, что «инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона». В этом случае нельзя исключать, что инфляция окажется выше официального прогноза ЦБ, добавил Тремасов.

В ходе заседания совета директоров 25 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, почему растущая ключевая ставка недостаточно эффективно борется с инфляцией. Набиуллина назвала четыре причины: население и компании перестают надеяться на возврат инфляции к низким уровням и стремятся потреблять, инвестировать или сберегать. Некоторые из них при этом ждали, что ставка будет снижаться в любом случае, вне зависимости от инфляции, что сохранило высокий спрос на кредиты, сказала Набиуллина. Также стимулирующая бюджетная политика позволяет наращивать доходы и выручку и дает «рычаг получения кредитов», в том числе виновно и ослабление в регулировании кредитования. Из-за этого увеличился перегрев экономики и ускорился рост цен, считают в Банке России.

В декабре эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024–2027 гг., писали «Ведомости». Инфляция в годовом выражении, согласно их ожиданиям, в декабре достигнет диапазона 9,2–9,3%. Ожидания от 2025 г. ухудшились до 5,85–6,15% (в октябре – 5–5,3%), в 2026 г. инфляция все еще может достигать 5% (4,6–5% в ноябрьском прогнозе против 4–4,3% в октябрьском), а в 2027 г. снизится до уровня отметок 4,25–4,6% на конец года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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