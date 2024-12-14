Минэк к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год

В ходе заседания совета директоров 25 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина объясняла, почему растущая ключевая ставка недостаточно эффективно борется с инфляцией. Набиуллина назвала четыре причины: население и компании перестают надеяться на возврат инфляции к низким уровням и стремятся потреблять, инвестировать или сберегать. Некоторые из них при этом ждали, что ставка будет снижаться в любом случае, вне зависимости от инфляции, что сохранило высокий спрос на кредиты, сказала Набиуллина. Также стимулирующая бюджетная политика позволяет наращивать доходы и выручку и дает «рычаг получения кредитов», в том числе виновно и ослабление в регулировании кредитования. Из-за этого увеличился перегрев экономики и ускорился рост цен, считают в Банке России.