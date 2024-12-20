ЦБ: безработица в России вновь обновила исторический минимум
Безработица обновила исторический минимум, рост производительности труда отстает от роста зарплат. Об этом сообщил Центральный банк (ЦБ) после заседания совета директоров.
В отчете рынок труда охарактеризовали как «жесткий», но в то же время, как заявил регулятор, в некоторых отраслях фиксируется понижение спроса на рабочую силу. Она перетекает в другие секторы, поясняет ЦБ.
По мнению Центробанка, это означает, что сокращается дефицит трудовых ресурсов. ЦБ сослался на количество соответствующих вакансий и заявил о снижении их числа, что подтверждает указанную тенденцию.
В конце октября президент РФ Владимир Путин заявлял о задаче властей на ближайшее время и перспективу развивать экономику предложений, увеличивать объем выпуска товаров и услуг в России, запускать новые инвестпроекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики.
20 декабря совет директоров банка на заседании оставил ключевую ставку на уровне 21%. Таких результатов ждал лишь один из опрошенных «Ведомостями» экспертов. Преобладающее количество экспертов ожидало повышения ставки до 23%.
Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%), сообщал Росстат.