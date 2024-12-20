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ЦБ: безработица в России вновь обновила исторический минимум

Ведомости

Безработица обновила исторический минимум, рост производительности труда отстает от роста зарплат. Об этом сообщил Центральный банк (ЦБ) после заседания совета директоров.

В отчете рынок труда охарактеризовали как «жесткий», но в то же время, как заявил регулятор, в некоторых отраслях фиксируется понижение спроса на рабочую силу. Она перетекает в другие секторы, поясняет ЦБ.

По мнению Центробанка, это означает, что сокращается дефицит трудовых ресурсов. ЦБ сослался на количество соответствующих вакансий и заявил о снижении их числа, что подтверждает указанную тенденцию.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявлял о задаче властей на ближайшее время и перспективу развивать экономику предложений, увеличивать объем выпуска товаров и услуг в России, запускать новые инвестпроекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики.

20 декабря совет директоров банка на заседании оставил ключевую ставку на уровне 21%. Таких результатов ждал лишь один из опрошенных «Ведомостями» экспертов. Преобладающее количество экспертов ожидало повышения ставки до 23%.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 г. должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. придет к целевым 4%. В ноябре инфляция в России составила 1,43%, что почти вдвое выше уровня октября (0,75%), сообщал Росстат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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