Набиуллина загадала два желания Деду Морозу

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает – это означает положительные темпы роста не на один год, а на перспективу. Чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно», – сказала она.