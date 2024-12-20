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Набиуллина загадала два желания Деду Морозу

Ведомости

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза «замедления роста цен» и «чтобы экономика перешла к сбалансированным темпам роста». Об этом она заявила в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров Банка России.

«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает – это означает положительные темпы роста не на один год, а на перспективу. Чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно», – сказала она.

Также Набиуллина попросила бы замедления роста цен. По ее словам, эти два желания совпадают в одном – повышении благосостояния людей. «Но я думаю, что кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», – заключила глава ЦБ.

20 декабря состоялось последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как оценили в ЦБ, произошло существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.

Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля 2025 г. с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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