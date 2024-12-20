Набиуллина загадала два желания Деду Морозу
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина попросила бы у Деда Мороза «замедления роста цен» и «чтобы экономика перешла к сбалансированным темпам роста». Об этом она заявила в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров Банка России.
«Я бы попросила, чтобы экономика у нас перешла к сбалансированным темпам роста. А что это означает – это означает положительные темпы роста не на один год, а на перспективу. Чтобы у нас была уверенность, что экономика растет устойчиво, постоянно», – сказала она.
Также Набиуллина попросила бы замедления роста цен. По ее словам, эти два желания совпадают в одном – повышении благосостояния людей. «Но я думаю, что кроме просьб Деду Морозу, у нас есть в руках инструменты, чтобы этого добиться», – заключила глава ЦБ.
20 декабря состоялось последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как оценили в ЦБ, произошло существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке. Этому способствовали автономные от денежно-кредитной политики (ДКП) факторы.
Регулятор будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на заседании 14 февраля 2025 г. с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, говорится в сообщении.