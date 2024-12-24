В ЦБ назвали опасные последствия снижения ключевой ставки

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции пояснила принятое решение тем, что после фазы активного расширения кредитования банки начали переходить к более умеренному и рациональному использованию капитала и ликвидности. Компании также переносят сроки реализации, снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях. Набиуллина отметила, что, несмотря на сохранение уровня ставки, целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.