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В ЦБ назвали опасные последствия снижения ключевой ставки

Ведомости

Снижение ключевой ставки на фоне нехватки рабочей силы, оборудования и транспортных мощностей грозит ростом конкуренции среди предприятий за указанные ресурсы, ростом издержек и в результате – дальнейшим разгоном инфляции. Об этом Банк России сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), передает «РИА Новости».

«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, а вместе с ними и цены на конечную продукцию», – сообщил регулятор.

В ЦБ подчеркнули, что снижать ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда он уже превышает возможности предложения, опасно. В то же время повышение ключевой ставки позволит затормозить избыточно растущий спрос. Ожидаемое Банком России временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5–1,5% в 2025 г. отражает более сдержанную динамику спроса.

Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции пояснила принятое решение тем, что после фазы активного расширения кредитования банки начали переходить к более умеренному и рациональному использованию капитала и ликвидности. Компании также переносят сроки реализации, снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях. Набиуллина отметила, что, несмотря на сохранение уровня ставки, целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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