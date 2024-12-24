В ЦБ назвали опасные последствия снижения ключевой ставки
Снижение ключевой ставки на фоне нехватки рабочей силы, оборудования и транспортных мощностей грозит ростом конкуренции среди предприятий за указанные ресурсы, ростом издержек и в результате – дальнейшим разгоном инфляции. Об этом Банк России сообщил в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова (КПРФ), передает «РИА Новости».
«В условиях дефицита рабочей силы, нового оборудования и транспортных мощностей финансирование по низким ставкам лишь обострит конкуренцию среди предприятий за эти ресурсы. В результате вырастет не производство, а издержки, а вместе с ними и цены на конечную продукцию», – сообщил регулятор.
В ЦБ подчеркнули, что снижать ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда он уже превышает возможности предложения, опасно. В то же время повышение ключевой ставки позволит затормозить избыточно растущий спрос. Ожидаемое Банком России временное снижение темпов прироста ВВП до 0,5–1,5% в 2025 г. отражает более сдержанную динамику спроса.
Совет директоров Банка России на последнем заседании 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции пояснила принятое решение тем, что после фазы активного расширения кредитования банки начали переходить к более умеренному и рациональному использованию капитала и ликвидности. Компании также переносят сроки реализации, снижают планы по заимствованиям на следующий год. Есть признаки охлаждения, в частности, в строительной, горнодобывающей и металлургической отраслях. Набиуллина отметила, что, несмотря на сохранение уровня ставки, целевой показатель по инфляции все еще не достигнут.