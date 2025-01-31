AP: экономика Британии спустя пять лет после Brexit еще ощущает последствия

«Это стоило нам денег. Мы определенно работаем медленнее, и это обходится дороже», – сказал основатель лондонской компании My Nametags Ларс Андерсен. Организация занимается поставкой этикеток для детской одежды и школьных принадлежностей более чем в 150 стран. Чтобы продолжать торговлю с ЕС, Андерсену пришлось создать базу в Ирландии, через которую должны проходить все заказы, прежде чем они будут отправлены дальше. По его словам, некоторые другие малые предприятия прекратили торговлю с ЕС или вывезли производство из Великобритании, не справившись с перестройкой процессов.