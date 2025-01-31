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AP: экономика Британии спустя пять лет после Brexit еще ощущает последствия

Ведомости

Великобритания продолжает испытывать последствия выхода из Евросоюза спустя пять лет после события. Речь идет в основном об экономических, а также социальных и политических результатах, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на предпринимателей и политологов.

В результате Brexit Великобритания покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, что привело к бюрократическим проволочкам, издержкам и задержкам для торговых предприятий.

«Это стоило нам денег. Мы определенно работаем медленнее, и это обходится дороже», – сказал основатель лондонской компании My Nametags Ларс Андерсен. Организация занимается поставкой этикеток для детской одежды и школьных принадлежностей более чем в 150 стран. Чтобы продолжать торговлю с ЕС, Андерсену пришлось создать базу в Ирландии, через которую должны проходить все заказы, прежде чем они будут отправлены дальше. По его словам, некоторые другие малые предприятия прекратили торговлю с ЕС или вывезли производство из Великобритании, не справившись с перестройкой процессов.

Гендиректор компании по производству продуктов без аллергенов Creative Nature Джулианна Понан также отметила, что Brexit разрушил ее экспорт в Европу. Но предприятию удалось успешно освоить рынки Ближнего Востока и Австралии, что стало положительным результатом выхода из ЕС.

Правительственное управление по бюджетной ответственности прогнозирует, что экспорт и импорт Великобритании в долгосрочной перспективе будут примерно на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС, а экономическая производительность – на 4% ниже, отмечает AP.

В то же время сторонники Brexit утверждают, что эти потери будут компенсированы новой свободой заключать сделки по всему миру. В частности, после выхода из ЕС Великобритания подписала торговые соглашения с Австралией, Новой Зеландией и Канадой.

Опросы показывают, пишет AP, что общественное мнение британцев ухудшилось в отношении Brexit, и большинство людей теперь считают, что это была ошибка. Но воссоединение с ЕС кажется отдаленной перспективой, отмечает агентство. Премьер-министр Кир Стармер, избранный в июле 2024 г., пообещал «перезагрузить» отношения с ЕС, но исключил возможность присоединения к таможенному союзу или единому рынку.

Великобритания провела референдум о выходе из ЕС 23 июня 2016 г. Тогда за выход из объединения проголосовали 51,9% британцев. Процесс согласования параметров дальнейших торговых взаимоотношений с ЕС занял у сторон несколько лет. Формально Великобритания покинула союз 1 февраля 2020 г., переходный период был завершен 1 января 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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