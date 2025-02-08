Посол РФ рассказал о рецессии в Финляндии после разрыва с Москвой
Экономика Финляндии пытается выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией, но пока этот процесс идет без «особых успехов», заявил «РИА Новости» посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
По предварительным оценкам, в 2024 г. ВВП республики снизился на 0,5%, инвестиции – на 6%, а совокупный государственный долг составляет 81% от ВВП страны, сообщил Кузнецов.
По словам дипломата, в Финляндии растет число банкротств предприятий. В прошлом году было подано 3475 заявлений о банкротствах, также разорились почти 1500 фермерских хозяйств.
«То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс», – сказал посол.
Издержки бизнеса сильнее всего выросли в отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из России, добавил Кузнецов. В результате цены на готовую продукцию увеличились в среднем на 16%, и это негативно сказалось на «конкурентоспособности на мировом рынке и показателях экспорта».
В ноябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщило, что за девять месяцев 2024 г. объемы торговли между двумя странами составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше, чем в 2023 г. Импорт товаров из России в Финляндию снизился на 25% за год и составил 685,5 млн евро, а экспорт упал до 275,1 млн евро (в 1,7 раза). В августе 2022 г. президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о скорой экономической рецессии в Европе и призвал граждан быть готовыми к тому, что экономическое положение не будет улучшаться.
В феврале текущего года стало известно, что правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России. Кузнецов тогда назвал высокой вероятность одобрения этого закона и заявил, что в этом случае Москвой будут приняты ответные меры.