Посол РФ рассказал о рецессии в Финляндии после разрыва с Москвой

В ноябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщило, что за девять месяцев 2024 г. объемы торговли между двумя странами составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше, чем в 2023 г. Импорт товаров из России в Финляндию снизился на 25% за год и составил 685,5 млн евро, а экспорт упал до 275,1 млн евро (в 1,7 раза). В августе 2022 г. президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о скорой экономической рецессии в Европе и призвал граждан быть готовыми к тому, что экономическое положение не будет улучшаться.