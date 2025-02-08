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Посол РФ рассказал о рецессии в Финляндии после разрыва с Москвой

Ведомости

Экономика Финляндии пытается выйти из рецессии после разрыва отношений с Россией, но пока этот процесс идет без «особых успехов», заявил «РИА Новости» посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

По предварительным оценкам, в 2024 г. ВВП республики снизился на 0,5%, инвестиции – на 6%, а совокупный государственный долг составляет 81% от ВВП страны, сообщил Кузнецов.

По словам дипломата, в Финляндии растет число банкротств предприятий. В прошлом году было подано 3475 заявлений о банкротствах, также разорились почти 1500 фермерских хозяйств.

«То, что этот спад во многом обусловлен именно разрывом отношений с Россией, в Финляндии не отрицает уже, пожалуй, никто, хотя политики продолжают говорить об этом как о "необходимой цене" за новый политический курс», – сказал посол.

Издержки бизнеса сильнее всего выросли в отраслях промышленности, которые ранее опирались на импорт из России, добавил Кузнецов. В результате цены на готовую продукцию увеличились в среднем на 16%, и это негативно сказалось на «конкурентоспособности на мировом рынке и показателях экспорта».

В ноябре прошлого года «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата сообщило, что за девять месяцев 2024 г. объемы торговли между двумя странами составили 960,6 млн евро, что на 31% меньше, чем в 2023 г. Импорт товаров из России в Финляндию снизился на 25% за год и составил 685,5 млн евро, а экспорт упал до 275,1 млн евро (в 1,7 раза). В августе 2022 г. президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил о скорой экономической рецессии в Европе и призвал граждан быть готовыми к тому, что экономическое положение не будет улучшаться.

В феврале текущего года стало известно, что правительство Финляндии направило на рассмотрение в парламент законопроект, который ограничивает возможность приобретения недвижимости в стране гражданами России. Кузнецов тогда назвал высокой вероятность одобрения этого закона и заявил, что в этом случае Москвой будут приняты ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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