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В 2024 году за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн рублей

Ведомости

По итогам выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2024 г. в бюджет было привлечено 3,9 трлн руб., говорится в отчете, утвержденном Минфином. За счет эмиссии внешних облигационных займов было привлечено $20,7 млрд.

По данным ведомства, было выпущено 4,3 млрд ОФЗ, тогда как количество внешних бумаг составило 7,9 млрд. ОФЗ (облигации федерального займа) – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Министерства финансов России. Ведомство занимает денежные средства для того, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.

21 января Центробанк сообщил, что на 1 января 2025 г. внешний долг России составил $290,4 млрд. По оценке Банка России, внешний долг снизился с начала 2024 г. на $27,5 млрд, или на 8,7%.

1 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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