В 2024 году за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн рублей

По данным ведомства, было выпущено 4,3 млрд ОФЗ, тогда как количество внешних бумаг составило 7,9 млрд. ОФЗ (облигации федерального займа) – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Министерства финансов России. Ведомство занимает денежные средства для того, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.