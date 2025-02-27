В 2024 году за счет выпуска ОФЗ в бюджет привлекли 3,9 трлн рублей
По итогам выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2024 г. в бюджет было привлечено 3,9 трлн руб., говорится в отчете, утвержденном Минфином. За счет эмиссии внешних облигационных займов было привлечено $20,7 млрд.
По данным ведомства, было выпущено 4,3 млрд ОФЗ, тогда как количество внешних бумаг составило 7,9 млрд. ОФЗ (облигации федерального займа) – это долговые бумаги с гарантированной доходностью. Их выпускает государство в лице Министерства финансов России. Ведомство занимает денежные средства для того, чтобы покрыть временный дефицит бюджета или погасить прошлые долги.
21 января Центробанк сообщил, что на 1 января 2025 г. внешний долг России составил $290,4 млрд. По оценке Банка России, внешний долг снизился с начала 2024 г. на $27,5 млрд, или на 8,7%.
1 декабря 2024 г. президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. Верхний предел внутреннего государственного долга на начало 2026 г. установлен на уровне 29,38 трлн руб., внешнего – $61,1 млрд.