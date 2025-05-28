Центробанк указал на рост рисков «пузыря» на первичном рынке недвижимости
В I квартале 2025 г. на фоне опережающего роста цен на жилье относительно доходов населения и стоимости аренды увеличились риски появления «пузыря» на первичном рынке недвижимости. Об этом сообщается в обзоре Банка России финансовой стабильности за IV квартал 2024 г. – I квартал 2025 г.
До второй половины прошлого года на первичном рынке наблюдался рост всех показателей, что увеличивало риск возникновения «пузыря» в этом сегменте. Из-за завершения массовой льготной ипотеки и высоких ипотечных ставок рост ипотечных выдач замедлился, благодаря чему риски возникновения «пузыря» в IV квартале 2024 г. сократились.
Но в I квартале 2025 г. риск возникновения «пузыря» на первичном рынке недвижимости снова вырос, и в апреле индекс составил 1,6 п. При этом на вторичном рынке недвижимости в связи с высокими ипотечными ставками и отсутствием широких льготных программ риска появления «пузыря» нет. По информации регулятора, в апреле значение индикатора «пузыря» оказалось максимальным с 2016 г. (данные за более ранний период не представлены).
16 мая Центробанк сообщил, что в России наблюдается увеличение среднего объема ипотечного кредита на одного клиента. К 1 апреля этот показатель достиг рекордных 4,4 млн руб. С начала 2025 г. он возрос на 10%. Кроме того, был зафиксирован рекордный средний срок жилищных кредитов. Он составил 310,7 месяца, что эквивалентно почти 26 годам.
Если рассмотреть ситуацию, когда заемщик оформляет ипотеку на сумму 4,4 млн руб. на указанный срок при первоначальном взносе в 20% и процентной ставке 30% годовых (именно такие условия предлагаются сейчас крупнейшими банками), общая сумма выплат составит 14,6 млн руб. Таким образом, клиент переплатит более 10 млн руб.