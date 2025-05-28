Центробанк указал на рост рисков «пузыря» на первичном рынке недвижимости

Но в I квартале 2025 г. риск возникновения «пузыря» на первичном рынке недвижимости снова вырос, и в апреле индекс составил 1,6 п. При этом на вторичном рынке недвижимости в связи с высокими ипотечными ставками и отсутствием широких льготных программ риска появления «пузыря» нет. По информации регулятора, в апреле значение индикатора «пузыря» оказалось максимальным с 2016 г. (данные за более ранний период не представлены).