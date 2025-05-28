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Центробанк указал на рост рисков «пузыря» на первичном рынке недвижимости

Ведомости

В I квартале 2025 г. на фоне опережающего роста цен на жилье относительно доходов населения и стоимости аренды увеличились риски появления «пузыря» на первичном рынке недвижимости. Об этом сообщается в обзоре Банка России финансовой стабильности за IV квартал 2024 г. – I квартал 2025 г.

До второй половины прошлого года на первичном рынке наблюдался рост всех показателей, что увеличивало риск возникновения «пузыря» в этом сегменте. Из-за завершения массовой льготной ипотеки и высоких ипотечных ставок рост ипотечных выдач замедлился, благодаря чему риски возникновения «пузыря» в IV квартале 2024 г. сократились.

Но в I квартале 2025 г. риск возникновения «пузыря» на первичном рынке недвижимости снова вырос, и в апреле индекс составил 1,6 п. При этом на вторичном рынке недвижимости в связи с высокими ипотечными ставками и отсутствием широких льготных программ риска появления «пузыря» нет. По информации регулятора, в апреле значение индикатора «пузыря» оказалось максимальным с 2016 г. (данные за более ранний период не представлены).

16 мая Центробанк сообщил, что в России наблюдается увеличение среднего объема ипотечного кредита на одного клиента. К 1 апреля этот показатель достиг рекордных 4,4 млн руб. С начала 2025 г. он возрос на 10%. Кроме того, был зафиксирован рекордный средний срок жилищных кредитов. Он составил 310,7 месяца, что эквивалентно почти 26 годам.

Если рассмотреть ситуацию, когда заемщик оформляет ипотеку на сумму 4,4 млн руб. на указанный срок при первоначальном взносе в 20% и процентной ставке 30% годовых (именно такие условия предлагаются сейчас крупнейшими банками), общая сумма выплат составит 14,6 млн руб. Таким образом, клиент переплатит более 10 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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