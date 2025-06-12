МВФ оценил решение ЦБ по снижению ключевой ставки

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что регулятор в 2025 г. может принять еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года, писали «Ведомости».