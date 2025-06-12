МВФ оценил решение ЦБ по снижению ключевой ставки
России целесообразно сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) из-за сохранения инфляционного вызова. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, комментируя решение ЦБ снизить ключевую ставку.
«Инфляционный вызов для России сохраняется, и поэтому целесообразно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой. И даже с учетом этого сокращения [ставки] денежно-кредитная политика остается жесткой», – сказала она (цитата по ТАСС).
В России в 2024 г. наблюдался «перегрев экономики», а сейчас – резкое замедление: «Но инфляция все еще остается на относительно высоком уровне».
6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21% до 20% годовых. Решение объясняется снижением инфляционного давления, включая устойчивую составляющую, несмотря на все еще высокий уровень внутреннего спроса.
Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что регулятор в 2025 г. может принять еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года, писали «Ведомости».