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МВФ оценил решение ЦБ по снижению ключевой ставки

Ведомости

России целесообразно сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) из-за сохранения инфляционного вызова. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, комментируя решение ЦБ снизить ключевую ставку.

«Инфляционный вызов для России сохраняется, и поэтому целесообразно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой. И даже с учетом этого сокращения [ставки] денежно-кредитная политика остается жесткой», – сказала она (цитата по ТАСС).

В России в 2024 г. наблюдался «перегрев экономики», а сейчас – резкое замедление: «Но инфляция все еще остается на относительно высоком уровне».

6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку – с 21% до 20% годовых. Решение объясняется снижением инфляционного давления, включая устойчивую составляющую, несмотря на все еще высокий уровень внутреннего спроса.

Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, снижение ставки создает дополнительные условия для инвестиций, роста производственного сектора и экономики. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует, что регулятор в 2025 г. может принять еще несколько решений о поступательном снижении ключевой ставки и может выйти на показатель 17-18% к концу года, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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