Гознак рассказал, как купюра без креста затормозила ввод новых банкнот

Он отметил, что деньги всегда передают важные для страны символы. И во время разработки дизайна современной купюры в Гознаке думали о преемственности традиций. «Но, к сожалению, в случае с тысячерублевой банкнотой это сработало не так, как мы ожидали», – сказал он.