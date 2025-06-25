Гознак рассказал, как купюра без креста затормозила ввод новых банкнот
АО «Гознак» продолжает работу над новыми купюрами номиналом 500 и 1000 руб., но сроки их выпуска пока не определены. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор компании Аркадий Трачук.
Он пояснил, что проект столкнулся со сложностями после того, как в октябре 2023 г. пришлось отменять выпуск новой тысячерублевой банкноты. Причиной стало возмущение Русской православной церкви из-за изображения храмового купола без креста.
«Макеты банкнот утверждаются советом директоров Банка России. И дизайн тысячерублевой банкноты тоже был утвержден. Но одно дело – мнение разработчиков, дизайнеров, людей, принимающих решения, а другое дело – восприятие общественности», – пояснил Трачук.
Он отметил, что деньги всегда передают важные для страны символы. И во время разработки дизайна современной купюры в Гознаке думали о преемственности традиций. «Но, к сожалению, в случае с тысячерублевой банкнотой это сработало не так, как мы ожидали», – сказал он.
Трачук подчеркнул, что конкретных сроков разработки новых банкнот нет. Важно, чтобы новые деньги были приняты общественностью и соответствовали потребностями Банка России. «Мы, и в первую очередь наш заказчик (Банк России), настроены на то, чтобы не ошибиться»,- резюмировал он.
- ЦБ представил купюры 1000 руб. с куполом церкви без креста в октябре 2023 г. На оборотной стороне банкноты была изображена построенная в XVII в. дворцовая церковь в Казанском кремле, в которой расположен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Крест с купола его сняли еще во времена СССР.
Дизайн банкноты вызвал критику со стороны РПЦ и политиков. В частности сенатор Андрей Клишас назвал провокационным изображение храма без креста, так как оно «напоминает о мрачном периоде богоборчества». После критики ЦБ остановил выпуск этих банкнот.
10 июня этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ретуши и «затирания» религиозных символов в СМИ, интернете, на сайтах госорганов, в рекламе.