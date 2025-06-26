В Татарстане появится экономическая зона по развитию биотехнологий
В республике Татарстан появится особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, где будут развивать биотехнологии, – «Зеленая долина». Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщил кабмин.
Предполагается, что ОЭЗ будет располагаться на территории Заинского муниципального района Татарстана. В сообщении говорится, что было выбрано именно это место, поскольку оно находится вблизи транспортно-логистических узлов, которые связывают крупнейшие каналы поставок ресурсов в республике.
Сама площадка будет находиться рядом с Альметьевским шоссе. Такое соседство позволит организовать доставку необходимого сырья и оборудования, а также обеспечить вывоз готовой продукции.
Ожидается, что в рамках инициативы будет реализовано шесть инвестиционных проектов, направленных на развитие биотехнологической сферы. Они включают в себя предприятия, занимающиеся переработкой лубяных культур, а также производством льняного волокна, сорбентов, биоудобрений и хелатов на основе биогенных материалов.
Общий объем инвестиций в проекты превысит 15 млрд руб. Количество новых рабочих мест превысит 440.
21 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями муниципалитетов в Курском регионе поддержал инициативу распространения режима ОЭЗ на всю территорию Курской области. Глава государства отметил, что ему импонирует данная идея, однако указал на существующие в правительстве сомнения. Они связаны с возможным массовым переоформлением бизнеса из других регионов страны в более безопасные районы Курской области с целью получения льгот. Несмотря на эти опасения, президент признал саму концепцию верной и пообещал обсудить данный вопрос с правительством и Минэкономразвития для поиска оптимального решения.