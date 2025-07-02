Азербайджан может потерять дешевую нефть и рынок сбыта овощей при разрыве с РФ

27 июня в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах, совершенных в 2000-х гг. В результате погибли два человека – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства». После этого в Баку были задержаны семь сотрудников «Sputnik Азербайджан». Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Еще несколько российских граждан были арестованы по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле. Оба государства обменялись дипломатическими нотами протеста.