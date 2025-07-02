Азербайджан может потерять дешевую нефть и рынок сбыта овощей при разрыве с РФ
Экономическое сотрудничество России и Азербайджана может пострадать из-за политических разногласий, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Азербайджан закупает российскую нефть Urals (1,53 млн т в 2024 г.), а свою нефть Azeri Light продает на экспорт, «хорошо зарабатывая» на разнице, говорит Алексей Громов из Института энергетики и финансов. Кроме того, Россия – ключевой рынок для азербайджанских овощей и фруктов.
Товарооборот между странами за последние годы вырос в 1,5 раза, отмечает Александр Данильцев из НИУ ВШЭ. Россия – третий по значимости партнер Азербайджана по экспорту и второй по импорту. За пять месяцев 2024 г. торговля выросла на 25% до $2,16 млрд.
Основу российского экспорта составляют топливо (24% за январь – апрель), драгметаллы (29%) и металлопродукция (7%). Азербайджан поставляет в РФ фрукты, овощи (около половины экспорта в РФ в 2024 г.) и пластмассы.
Для Азербайджана Россия – критически важный рынок, говорит экономист Кнобель: «Европа и страны Персидского залива предъявляют жесткие требования к качеству, а логистика туда дороже. Внутренний рынок не сможет впитать весь объем». Прекращение поставок из РФ, включая топливо и удобрения, может поднять инфляцию в Азербайджане на 1,5–2 п. п.
27 июня в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры по подозрению в убийствах, совершенных в 2000-х гг. В результате погибли два человека – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства». После этого в Баку были задержаны семь сотрудников «Sputnik Азербайджан». Их обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Еще несколько российских граждан были арестованы по подозрению в киберпреступлениях и наркоторговле. Оба государства обменялись дипломатическими нотами протеста.