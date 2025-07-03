Чистюхин: ЦБ не слышал об угрозе миноритариям ЮГК
Банк России не слышал об угрозе миноритариям ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ.
«За этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены», – подчеркнул он.
Стоимость акций ЮГК снизилась на 17% после того, как стало известно об иске Генпрокуратуры. В нем требуется передать в собственность государства ряд активов, принадлежащих миллиардеру и зампредседателю заксобрания Челябинской области Константину Струкову.