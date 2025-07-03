Акции ЮГК упали на 17% на фоне сведений об иске Генпрокуратуры
Стоимость акций «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) снизилась на 17% после того, как стало известно об иске Генпрокуратуры. В нем требуется передать в собственность государства ряд активов, принадлежащих миллиардеру Константину Струкову. Цена опустилась до 0,476 руб. за штуку, согласно данным Мосбиржи.
Иск содержит требование о передаче государству 100%-ной доли в ООО «Управляющая компания «ЮГК» и всех акций ПАО «ЮГК». В Генпрокуратуре подчеркнули, что бизнесмен через процедуру банкротства создал ЮГК, завладел имуществом компании «Южуралзолото», которую возглавлял ранее, и таким образом нарушил запрет на осуществление предпринимательской деятельности.
Струков с 2000 г. занимает пост депутата заксобрания Челябинской области, а с 2017 г. – пост зампредседателя органа.
2 июля сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах компании, а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Оперативные действия были связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.