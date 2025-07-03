Акции ЮГК упали на 17% на фоне сведений об иске Генпрокуратуры

2 июля сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах компании, а также аффилированных с ним организаций в Пласте и в Челябинске. Оперативные действия были связаны с уголовными делами о нарушении природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК.