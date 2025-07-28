Пошлины для не достигших соглашения с США стран составят 15–20%
Ставка тарифов для стран, не достигших торгового соглашения с Вашингтоном, будет установлена на уровне 15–20%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
«Я бы сказал, это будет где-то в диапазоне от 15 до 20%. Может быть, 15, может быть, 20», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
27 июля Трамп в ходе визита в Шотландию объявил, что Вашингтон и Брюссель достигли торгового соглашения. Он сообщил, что ЕС согласится закупить у США энергоносители на сумму $750 млрд. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговое соглашение позволит Евросоюзу заменить российские нефть и газ на американский СПГ и ядерное топливо.
В апреле этого года Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран. Базовая ставка пошлины на товары установлена на уровне 10%. После этого Вашингтон начал заключать торговые соглашения со странами, столкнувшимися с ограничениями.
22 июля президент США объявил о торговом соглашении с Индонезией. Согласно ему, американская продукция получит доступ на индонезийский рынок практически без ограничений, а на индонезийский экспорт в США будут введены пошлины в размере 19%.