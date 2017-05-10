В I квартале банки сократили выдачу ипотечных кредитов в Петербурге на 7%

За январь – март 2017 г. банки выдали в Петербурге 9306 ипотечных кредитов (на 16% меньше, чем годом раньше) на сумму 21,8 млрд руб. (-7%), свидетельствует статистика ЦБ РФ. Северо-Западный Сбербанк увеличил объем выдачи примерно на 3% до 14,6 млрд руб., количество осталось на уровне I квартала 2016 г. – около 7000. «ВТБ 24» за тот же период зафиксировал сокращение выдач в Петербурге на 21,5% в объеме и на 40% в количестве до 2289 ипотечных кредитов на общую сумму в 5,77 млрд руб. У банка «Санкт-Петербург» выдача сократилась на 16% до 4,186 млрд руб., количество ипотечных кредитов упало на 42% до 1958, у филиала «Дельта-кредита» в Петербурге и Ленобласти – на 13% до 1,3 млрд руб. (622 кредита), сообщили их представители.

Об увеличении ипотечного кредитования отчитались СЗРЦ Райффайзенбанка – почти вдвое до 2,5 млрд руб. (1000 кредитов) и розничный филиал ВТБ в Петербурге – на 60% до 656 млн руб. (280 кредитов).

Снижение выдач по итогам квартала было ожидаемым, поскольку в январе – феврале прошлого года на рынке наблюдался ажиотажный спрос на фоне официальных заявлений о возможной отмене господдержки уже с марта, передал через пресс-службу старший вице-президент, управляющий филиалом «ВТБ 24» в Петербурге Михаил Иоффе. По его словам, в феврале 2016 г. «ВТБ 24» выдал в Петербурге 3,72 млрд руб. ипотечных кредитов, а в феврале 2017 г. – только 1,6 млрд руб., но в марте уже удалось превысить и прошлогодний результат (2,81 млрд руб. против 1,92 млрд руб. в прошлом году) и результат марта 2014 г. Динамика продаж будет более корректно отображать происходящее на рынке начиная с апреля, считает он.

Февраль 2016 г. был нетипичным, объемы выдач выросли благодаря ожиданиям окончания господдержки и создали высокую базу, добавила руководитель ипотечного банка «Дельтакредит» в СЗФО Ирина Илясова. Представитель банка «Санкт-Петербург» также назвала причиной сокращения выдач высокую базу, но отметила март прошлого года как пик ажиотажного спроса. В марте 2016 г. банки закрывали сделки по заявкам, поданным в феврале, что также создало эффект высокой базы, комментирует Илясова. В целом I квартал года традиционно не является самым активным, поэтому снижение спроса на ипотечные кредиты в начале 2017 г. вызвано не отменой программы госсубсидирования, это, скорее, нормальное состояние ипотечного рынка, отметила заместитель управляющего филиалом «Абсолют банка» в Санкт Петербурге Мария Батталова.

На кредиты с субсидированной ставкой приходилось до 90% выдач, вспоминает управляющий филиалом «Петровский» банка «Открытие» Лариса Магеро. В январе – феврале 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. они снизились в несколько раз, говорит она, не раскрывая показателей. Сокращение спроса, по словам Магеро, произошло в самых недорогих сегментах новостроек, потенциальные собственники которых наиболее чувствительны к изменению условий покупки. Однако, по ее словам, уже в марте банк вышел на показатели прошлого года в результате программ субсидирования от застройщиков и маркетинговых акций. По итогам первого полугодия снижение составит не более 10%, прогнозирует Магеро.

В условиях отсутствия госпрограммы банки и застройщики самостоятельно справляются с ситуацией на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, накопленного отложенного спроса и некоторой стабилизации рынка в целом, говорит начальник отдела продаж ипотечных кредитов СЗРЦ Райффайзенбанка Константин Мурашкин, практически у каждого застройщика есть ипотечная программа с одним из банков, в рамках которой ставка ниже среднерыночной, пусть иногда и на ограниченный период, добавляет он.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в Петербурге на 1 апреля 2017 г. составляла 11,66%, на 1 января – 12,08%, а год назад (на 1 апреля 2016 г.) – 12,25%.

Доля ипотечных сделок в общем объеме сделок на рынке строящегося жилья - около 60%, она не изменилась, но снизилось число сделок, оценили в пресс-службе Setl Group. По данным «Петербургской недвижимости», в I квартале 2017 г. в Петербурге было продано строящегося жилья на 20% меньше, чем годом раньше (870 000 кв. м против 1,1 млн кв. м соответственно), по сравнению с I кварталом 2015 г. продажи выросли на 9%.

Тенденцию к уменьшению числа ипотечных сделок отмечает и руководитель маркетинга и аналитики «Лаборатории метров» Елизавета Яковлева. По ее словам, все больше клиентов обращаются за кредитом без первого взноса, чего не было еще год-полтора назад.

По итогам года банкиры ожидают дальнейшего снижения ставок и роста рынка. «Уже к середине лета мы сможем наблюдать снижение ставок крупнейшими банками ниже психологически важной отметки в 10% годовых без программ субсидирования застройщиками, поэтому вполне вероятно, что прошлогодние объемы выдачи будут перекрыты», – говорит представитель банка «Санкт-Петербург». Илясова ожидает, что объем выдачи жилищных кредитов вырастет на 13–14% к 2016 г. «ВТБ 24», по словам Иоффе, по итогам 2017 г. рассчитывает увеличить объем выданных ипотечных кредитов на 10–15%, преодолев уровень в 30 млрд руб. Мурашкин оценивает потенциал роста рынка около 10% в год.