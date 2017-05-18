Сбербанк разместит ОФЗ для населения за «ВТБ 24»

«16 мая 2017 г. часть «квоты» ОФЗ-н, не размещенной «ВТБ 24», была перераспределена в пользу Сбербанка. Минфин России как эмитент ОФЗ-н имеет возможность оперативно управлять неразмещенными остатками ОФЗ-н, перераспределяя их между агентами», – говорится в ответе Минфина на запрос «Ведомостей». Сбербанк практически исчерпал свою долю выпуска ОФЗ для населения (7,5 млрд руб. по номиналу) и готов продать бумаг еще на 2,5 млрд руб., заявил ранее руководитель департамента глобальных рынков «Сбербанка CIB» Андрей Шеметов (его слова передал «Прайм»).

Запланированный выпуск на 15 млрд руб. Минфин изначально разделил между двумя своими «агентами» поровну: 50% должен был продать Сбербанк, 50% – «ВТБ 24». Но сейчас ведомство пересмотрело свою политику, Сбербанк продаст ОФЗ на 10 млрд руб., «ВТБ 24» – на 5 млрд.

«Ожидаем, что при сохранении текущих темпов размещения банки полностью разместят остатки ОФЗ-н примерно одновременно», – приводятся в ответе Минфина слова директора департамента госдолга Константина Вышковского.

По оценке Шеметова, исчерпание текущего лимита Сбербанком — «вопрос одного-двух дней», спрос на бумаги остается стабильным. Формально срок размещения выпуска заканчивается в октябре 2017 г., напомнил он. Только за 17 мая в Сбербанк поступило более 300 заявок на ОФЗ-н на общую сумму более 330 млн руб., а всего на текущий момент банк выпустил бумаг более чем на 6,95 млрд руб., уточняет его представитель.

Пресс-служба «ВТБ 24» ситуацию с перераспределением квот не комментирует. Банк получил около 3500 заявок на ОФЗ для населения на 4 млрд руб., говорит представитель ВТБ: «Мы считаем проект по ОФЗ-н успешным для нас. Облигации пользуются спросом, и мы, безусловно, планируем продолжать свое участие в данном проекте».