Банки
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Оборонно-банковский комплекс

У компаний оборонно-промышленного комплекса осталось семь банков

Правительство определилось, какие банки допускать к деньгам стратегических предприятий

Правительство ужесточает условия для банков, которые хотят работать со средствами госкомпаний, госкорпораций и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Им нужно иметь два рейтинга – АКРА и «Эксперт РА», капитал свыше 25 млрд руб. и быть участником системы страхования вкладов (ССВ). Эти требования прописаны в проекте постановления правительства, размещенного на regulation.gov.ru в четверг.

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