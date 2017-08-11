У компаний оборонно-промышленного комплекса осталось семь банков

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Решение с рейтингами двух агентств правильное, потому что одно может ошибиться при оценке банка, считает совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский Максим Стулов / Ведомости

Правительство ужесточает условия для банков, которые хотят работать со средствами госкомпаний, госкорпораций и федеральных унитарных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Им нужно иметь два рейтинга – АКРА и «Эксперт РА», капитал свыше 25 млрд руб. и быть участником системы страхования вкладов (ССВ). Эти требования прописаны в проекте постановления правительства, размещенного на regulation.gov.ru в четверг.