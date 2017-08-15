Банки узнают обо всех долгах заемщиков

Показатели долговой нагрузки в концепции носят рекомендательный характер, говорит представитель крупного БКИ Евгений Разумный / Ведомости

Банки будут знать практически все о своих розничных клиентах, следует из подготовленных ЦБ поправок в закон о бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас банк обращается за кредитной историей клиента в БКИ, с которым сотрудничает, но информация о займах, хранящаяся в других бюро, ему недоступна. Поправки ЦБ обяжут бюро предоставлять друг другу эти данные – и БКИ, куда обратится банк, сможет предоставить ему исчерпывающие данные о заемщиках.

Это может стать первым шагом, оберегающим людей от неподъемных долгов. Из-за жизненных обстоятельств, неспособности рассчитать свои силы или непонимания люди порой попадают в кабалу: у многих по 4–5 и более кредитов, обслуживать которые они не могут. ЦБ хочет зайти с другого конца и обязать банки разделить ответственность за эту проблему: когда они будут достаточно знать о заемщиках, им станет сложнее возвращать деньги, выданные закредитованным людям.

Предложения содержатся в концепции ограничения долговой нагрузки населения («Ведомости» ознакомились с ней, поправки в закон о БКИ – ее часть). В основу предлагается положить отношение долга или ежемесячного платежа по нему к доходу заемщика (debt-to-income, DTI / payment-to-income, PTI). Какой именно, еще не решено.

Эльвира Набиуллина председатель ЦБ И еще одно направление, которое мы прорабатываем в соответствии с вашим поручением, Владимир Владимирович, это ограничить максимальный долг по кредитам к доходам заемщика. То есть у нас сейчас в силу действительно низкой финансовой грамотности люди берут гораздо больше кредитов и долгов, чем могут позволить обслуживать их доходы

Рассчитывать эти показатели будут банки, следует из ответа представителя ЦБ: возлагать на БКИ эту обязанность не предполагается, поскольку они не располагают сведениями о доходах граждан. Банк же может запросить данные о месте работы, справку о доходах и др.

Показатели долговой нагрузки в концепции носят рекомендательный характер, говорит представитель крупного БКИ. Они будут выступать как некие стоп-факторы: для рекомендованного DTI/PTI работают обычные модели, но за его пределами риски будут резко возрастать, объясняет директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук.

Банк сможет выдать кредит человеку, чья долговая/платежная нагрузка превышает установленный ЦБ потолок, но возможностей вернуть задолженность будет гораздо меньше, отмечают представители двух БКИ. В законе можно прописать основания для отказа в удовлетворении требований, говорит партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, например, если банк знал, что его заемщик перекредитован, но все равно выдал ему кредит.

Большинство БКИ выступило за платежную нагрузку, сказано в майском обзоре ЦБ. К этому склоняется и регулятор, говорят представители двух крупных бюро.

Запрет на кредитование граждан с высокой долговой или платежной нагрузкой привел бы к развитию теневого кредитования, рассуждает представитель крупного БКИ. ЦБ это понимает, указывает представитель другого крупного БКИ.

Агрегация данных обо всех кредитах заемщика – правильный шаг, а ограничение нагрузки нужно игрокам со слабым управлением рисками, убежден представитель Альфа-банка: «Банкам с эффективным риск-менеджментом должна быть предоставлена возможность работы в зоне повышенного DTI».

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин сказал, что ЦБ и участники рынка договорились продолжить работу над проектом. Другие бюро не ответили на вопросы.