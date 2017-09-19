Еще один иностранный банк хочет уйти из России

Вслед за розничным бизнесом Nordea из России может последовать весь остальной Максим Стулов / Ведомости

Шведская группа Nordea рассматривает возможность ухода с российского рынка, об этом «Ведомостям» рассказал сотрудник одного из крупных промышленных холдингов и подтвердили два банкира, активных в сфере M&A. С начала 2017 г. акционеры «Нордеа банка» активизировали переговоры с потенциальными инвесторами, рассказывает один из собеседников «Ведомостей», однако продать столь крупный актив сейчас достаточно сложно, учитывая ожидания собственников по стоимости. По его словам, группа в том числе допускает продажу портфеля кредитов вместо полноценной сделки по продаже банка. По данным отчетности на 1 августа, на балансе банка находились кредиты на 116,3 млрд руб.

Среди тех, с кем группа контактировала на предмет возможной сделки, Локо-банк и Совкомбанк, знают два собеседника «Ведомостей».

По итогам второго полугодия «Нордеа» занимал 39-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 210,7 млрд руб. Большая часть активов банка приходится на корпоративный кредитный портфель – розничный бизнес банк свернул.

Nordea работает на российском рынке с 2006 г. – тогда группа приобрела Оргрэсбанк. Группа оказалась одной из немногих, кто после кризиса не объявлял о намерениях покинуть российский рынок (см. график).

В январе этого года «Нордеа» продал свой розничный портфель на 16 млрд руб. Совкомбанку, 97% кредитов были ипотечными, остальное – автокредиты и потребительские займы. Сворачивать розницу банк начал еще с 2015 г., когда банк проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы.

«Для «Нордеа» продажа розничного кредитного портфеля является важным шагом в рамках сокращения розничных операций и стратегии по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 г.», – говорил тогда предправления «Нордеа» Михаил Поляков. Один из банкиров знает, что идее продать российский бизнес уже три года, но покупателя найти так и не удалось.

В ответ на вопросы «Ведомостей» о том, планируется ли продажа банка и рассматриваются ли другие варианты выхода с российского рынка, представитель Nordea Group сообщил, что не комментирует рыночные спекуляции и слухи. Представитель российского банка «Нордеа» от комментариев отказался.

Совкомбанк не ведет переговоров о покупке «Нордеа», передал через представителя предправления банка Дмитрий Гусев. Представитель Локо-банка говорит, что банк уже два года ищет возможности расширения бизнеса за счет покупки: «Во всех сделках покупок, которые за последние два года прошли с участием иностранных «дочек», мы участвовали в качестве претендентов. Конкретные названия банков мы называть не можем, но рассматривали только иностранные банки».

«У банка качественные активы, но большой объем кредитов, около половины портфеля, гарантированы материнским банком, что позволяет российской «дочке» выдавать кредиты, сильно превышающие 25% от своего капитала. Плюс к этому большая часть фондирования предоставлена материнским банком. Если действительно будет продажа, то для потенциального российского покупателя возникнет две сложности: первая – без вышеупомянутых гарантий нужен будет гораздо больший капитал, для того чтобы не нарушить норматив рисков на одного заемщика, а вторая – замещение фондирования», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.