TCS Group Олега Тинькова стоит $3,2 млрд или пять капиталов

Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: У Тинькова снова пять капиталов

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TCS Group Олега Тинькова спустя четыре года после IPO снова стоит как при размещении – $3,2 млрд А. Гордеев / Ведомости

Почти три года назад «Тинькофф банк» сделал «iconic IPO» по $17,5 за акцию и получил оценку в $3,2 млрд», – писал у себя в Facebook основной владелец TCS Group Олег Тиньков в конце сентября. Потом, перечислял он, были «информационные вбросы, едкие отчеты аналитиков». Он также вспоминал всех, кто говорил, что «Тиньков всех развел, продал банк как IT-компанию, обманул инвесторов», но банк справился, «став еще сильнее и еще круче».

Тогда радость была преждевременной, и цена глобальной депозитарной расписки (GDR) TCS Group, объединяющей «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование», на Лондонской бирже не достигла цены размещения. Это произошло вчера: в 11.30 мск 25 октября GDR TCS Group выросла на 3,2% до $17,7, а капитализация группы превысила $3,2 млрд. Затем котировки откатились до $17,2, но закрылись выше цены размещения – $17,65.