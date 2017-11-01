ВТБ может покинуть один из ключевых менеджеров
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
О том, что зампреду ВТБ Герберту Моосу подыскивают замену, «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ВТБ, конкурирующий госбанкир и два финансиста, знающие об этом от сотрудников ВТБ и хедхантеров. Моос сообщил «Ведомостям», что на ближайшие несколько лет у него заключен контракт с ВТБ и пока он не планирует покидать должность. Представитель ВТБ от комментариев отказался.
Решение об уходе Моос принял практически одновременно с первыми зампредами госбанка Михаилом Задорновым и Василием Титовым, говорит человек, близкий к ВТБ. Но в его случае обсуждалось перемещение в рамках группы, например во Франкфурт, и новое место для него пока не найдено, говорят три собеседника «Ведомостей». На позицию самого Мооса найти человека непросто: «С одной стороны, у тебя все цифры банка, но с другой стороны – эта должность в большей степени про политику», – говорит финансист. Два человека, близких к ВТБ, знают, что место Мооса может занять Дмитрий Пьянов, руководящий сейчас финансовым департаментом госбанка. Сам Пьянов обсуждать это отказался.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}