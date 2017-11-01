ВТБ может покинуть один из ключевых менеджеров

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Моос сообщил «Ведомостям», что на ближайшие несколько лет у него заключен контракт с ВТБ и пока он не планирует покидать должность Ю. Петряев / для Ведомостей

О том, что зампреду ВТБ Герберту Моосу подыскивают замену, «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ВТБ, конкурирующий госбанкир и два финансиста, знающие об этом от сотрудников ВТБ и хедхантеров. Моос сообщил «Ведомостям», что на ближайшие несколько лет у него заключен контракт с ВТБ и пока он не планирует покидать должность. Представитель ВТБ от комментариев отказался.

Решение об уходе Моос принял практически одновременно с первыми зампредами госбанка Михаилом Задорновым и Василием Титовым, говорит человек, близкий к ВТБ. Но в его случае обсуждалось перемещение в рамках группы, например во Франкфурт, и новое место для него пока не найдено, говорят три собеседника «Ведомостей». На позицию самого Мооса найти человека непросто: «С одной стороны, у тебя все цифры банка, но с другой стороны – эта должность в большей степени про политику», – говорит финансист. Два человека, близких к ВТБ, знают, что место Мооса может занять Дмитрий Пьянов, руководящий сейчас финансовым департаментом госбанка. Сам Пьянов обсуждать это отказался.