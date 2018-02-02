АСВ начало рассчитываться по кредиту Центробанка

АСВ ожидает в 2018 г. поступлений в ФСВ на сумму примерно 165 млрд руб. Евгений Разумный / Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Центробанку первые 17 млрд руб. из кредита, который был получен для фонда страхования вкладов, заявил гендиректор АСВ Юрий Исаев. «Можно с определенной, наверное, осторожностью и с оптимизмом говорить о том, что фонд страхования вкладов потихонечку-потихонечку выходит на какое-то относительное самофинансирование. В конце прошлого года агентство вернуло Банку России первые 17 млрд руб. из кредита, который был получен на поддержание устойчивости. Мы надеемся, что эта тенденция в этом году будет продолжена», - сказал Исаев (цитата по «Интерфаксу»).

До середины 2013 г., когда началась массовая расчистка банковского сектора, фонд страхования вкладов (ФСВ) пополнялся в основном за счет банковских взносов, однако после фонд стал формироваться за счет кредитов от ЦБ. В результате массовой зачистки банковского сектора во второй половине 2015 г. средств ФСВ перестало хватать для возмещений по страховым случаям (к июлю 2015 г. в фонде было всего 30,9 млрд руб.). В 2013 г. на выплаты пострадавшим вкладчикам АСВ направило 103,9 млрд руб., в 2014 г. – 202,4 млрд руб., в 2015 г. – уже 369,2 млрд руб., а в 2016 г. страховые выплаты и вовсе удвоились до 663,4 млрд руб. – абсолютный рекорд для АСВ. Тогда было решено финансировать страховые выплаты за счет средств ЦБ.

В июле прошлого года совет директоров АСВ, который тогда возглавила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, согласился с предложением правления госкорпорации увеличить сумму кредитной линии для фонда страхования вкладов на 210 млрд руб. до 1,03 трлн руб. На 30 сентября АСВ выбрало 768 млрд руб. из этого лимита, уточняет «Интерфакс».

АСВ ожидает в 2018 г. поступлений в ФСВ на сумму примерно 165 млрд руб. Этот прогноз не учитывает возможного введения страхования средств малого бизнеса, сказал Исаев.

С 1 января 2018 г. выросли взносы в ФСВ. АСВ повысило базовую ставку взносов в ФСВ с 0,12 до 0,15% от средних остатков по вкладам за квартал. Это максимальный уровень ставки, предусмотренный законом: повысить ставку сверх 0,15% без изменения закона нельзя, но можно увеличить ее временно - не более чем на 0,3% и лишь на два квартала подряд. Отчислять взносы по новой ставке банки начнут с I квартала 2018 г.

За первые полгода 2017 г. банки перечислили в фонд 63,1 млрд руб. страховых взносов. В 2016 г. - 45,7 млрд руб., в 2015 г. — 36,4 млрд руб., в 2014 г. — 32,3 млрд руб.