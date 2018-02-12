Банк «Возрождение» подал иск к ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Банк «Возрождение» подал иск к Банку России (ЦБ). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд зарегистрировал иск 12 февраля. «Возрождение» подал заявление об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности. Больше информации об иске на сайте суда нет.

Иск подан по стандартному спору, связанному с оспариванием административного штрафа, наложенного на банк в октябре 2017 г. из-за непредоставления конфиденциальной информации физическому лицу, рассказал представитель «Возрождения».

«Возрождение» принадлежит пока братьям Ананьевым - Алексею и Дмитрию. Они должны снизить долю в банке до уровня ниже 10% до 18 марта. Такое предписание выдал им ЦБ, забравший подконтрольный им Промсвязьбанк на санацию в конце прошлого года. Среди возможных покупателей «Возрождения» фонд Bonum Capital, который близок к российскому сенатору Сулейману Керимову.

В список кандидатов в совет директоров банка «Возрождение» вошли 26 человек, среди которых семь из Bonum Capital. Представитель фонда Антон Аверин подтвердил интерес к покупке «Возрождения». Однако он отказался комментировать, представляет ли фонд в данном случае интересы Керимова, который пока не может покидать пределы Франции из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Кроме того, в совет директоров «Возрождения» выдвинуты представители НПФ «Благосостояние».