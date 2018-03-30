Политологи помогут Герману Грефу оценить репутационные риски

Политологи помогут Сбербанку изучить образ Германа Грефа в СМИ и соцсетях Антон Новодережкин / ТАСС

Сбербанк объявил конкурс на анализ политических и социально-экономических событий, а также исследование образа президента Сбербанка Германа Грефа в информационном пространстве. Информация размещена на сайте госзакупок, начальная цена контракта всего 8,25 млн руб. Среди участников конкурса Центр политических технологий (предложил 8 млн руб.), компании КРОС (6,2 млн) и «М 13» (4 млн).

В документах закупки говорится, что банку нужны периодические информационно-аналитические материалы, освещающие тенденции в политической, социально-экономической и общественной сфере в России и мире «применительно к интересам группы Сбербанк». В частности, раз в две недели поставщик должен предоставлять обзор влияющих на политические процессы ключевых событий в макроэкономической и корпоративной сферах, в том числе в крупнейших компаниях вроде «Газпрома», «Роснефти» и «Ростеха». Также раз в две недели банк хочет получать аналитические записки об образе его президента в СМИ и соцсетях, включающие анализ репутационных рисков, а также анализ и прогнозирование информационного поля вокруг Грефа и других руководителей крупных российских банков. Кроме того, раз в квартал политологи должны анализировать динамику настроений российского общества, в том числе связанных с социально-экономическими и политическими рисками. Аналитические материалы должны содержать рекомендации по позиционированию Сбербанка и его руководства.

Центр политических технологий (президент – Игорь Бунин) – одна из старейших в России компаний на рынке политконсалтинга, КРОС во главе с Сергеем Зверевым – одна из крупнейших российских PR-компаний. Компания «М 13» известна тем, что владеет правами на систему мониторинга СМИ и публикаций в соцсетях «Катюша», в 2018 г. она получила двухлетний контракт с администрацией президента и правительством.

Закупка услуг для подготовки информационно-аналитических материалов является стандартной практикой в работе аналитических подразделений Сбербанка, сообщил «Ведомостям» его представитель. По его словам, подразделения банка проводят всесторонний анализ информации в самых разнообразных сферах жизнедеятельности для обеспечения оптимального выбора бизнес-стратегий. Получить комментарии других банков из топ-5 «Ведомостям» не удалось.

Бунин отказался от комментариев. Вице-президент КРОС по развитию бизнеса Ксения Трифонова подтвердила участие в конкурсе: «Аналитика – обязательная часть любого качественного коммуникационного проекта, так что это вполне стандартный продукт для нас. Мы делаем их регулярно, но не для госкорпораций и госбанков». Гендиректор «М 13» Александр Бадиков тоже подтвердил, что компания участвует в конкурсе, добавив, что она снизила цену до 4 млн и рассчитывает победить: «У компании есть опыт работы с политической аналитикой. Мы проводим ее на базе данных, которые получаем через нашу систему мониторинга «Катюша». Бадиков сообщил, что у «М 13» есть несколько клиентов, которые заказывают именно политическую аналитику, но не стал раскрывать заказчиков.

Вполне понятно, что руководители крупных компаний интересуются собой и тем, как они воспринимаются, а также оценкой политических рисков, считает политолог Михаил Виноградов. Где-то такой мониторинг делается силами внутренних служб, иногда его отдают на аутсорсинг – в частности, если нужна социология или экспертные опросы, поясняет он: «Все зависит от мировосприятия компании: кто-то привык полагаться на внешнюю объективную оценку, кто-то считает, что и сам все знает».