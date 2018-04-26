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После краха платежной системы «Лидер» Таджикистан потребовал от российских систем денежных переводов гарантии платежеспособности Сергей Савостьянов/ТАСС

Национальный банк Таджикистана ужесточил правила работы местных банков с российскими системами денежных переводов. На прошлой неделе рухнула платежная система «Лидер», и теперь Таджикистан требует, чтобы российские системы гарантировали исполнение своих обязательств. Регулятор предложил четыре способа: разместить в местном банке-партнере обеспечительный депозит, покрывающий среднедневной оборот, застраховать переводы у таджикского страховщика, иметь рейтинг не ниже уровня ВВВ от агентств большой тройки либо гарантию от банка с таким рейтингом.

Об этих изменениях «Ведомостям» рассказал человек, видевший письмо нацбанка таджикским банкам, отправленное на прошлой неделе. Об изменении правил работы знает и представитель системы денежных переводов Contact, представитель «Золотой короны» подтвердил, что к системе обращались банки Таджикистана.

Размер гарантии или депозита будет очень существенным, поскольку Таджикистан – крупный получатель переводов, рассказывает представитель «Золотой короны» Татьяна Роготень. В прошлом году, по данным ЦБ, из России в Таджикистан было переведено почти $800 млн – 3-е место среди стран СНГ.

Требования Таджикистана практически невыполнимы: сложность в том, объясняет Роготень, что по инструкции российского ЦБ расчетный центр системы ограничен в выборе банков для размещения средств и держать депозит в банках Таджикистана не может. Кредитный рейтинг России ниже требуемого ВВВ, соответственно, ниже рейтинги у всех систем и банков – получить необходимую гарантию внутри страны не выйдет.

Депозит крупнейших систем может достигать 450 млн руб., делится расчетами сотрудник одной из них. Представители систем Contact, Western Union и Blizko на вопросы о сумме депозита не ответили, «Золотая корона» еще подсчитывает, сколько нужно будет внести, говорит Роготень. «Любая высвобождаемая из оборота и депонируемая сумма оказывает давление на бизнес платежных систем», – подчеркивает представитель Contact.