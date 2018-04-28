Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Кому таможня не даст добро

Кого задержат на таможне в майские праздники

Ввоз вещей в обход таможенных правил может обернуться крупным штрафом или тюремным сроком
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В сезоны отпусков и распродаж таможня обычно усиливает контроль за возвращающимися на родину гражданами, напоминает менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву Deloitte Анастасия Трубочкина.

Цель – отследить ввоз товаров, продуктов и вещей личного пользования сверх установленных норм или в обход таможенных правил и собрать полагающиеся с граждан пошлины.

В аэропортах на таможне предусмотрена система двойного коридора: через красный проходят те, кому есть что декларировать, через зеленый – остальные. Прежде чем выбрать, куда держать путь, следует критически осмотреть содержимое багажа.

Преступление и наказание

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