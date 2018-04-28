Статья опубликована в № 4558 от 28.04.2018 под заголовком: Кому таможня не даст добро
Кого задержат на таможне в майские праздники
Ввоз вещей в обход таможенных правил может обернуться крупным штрафом или тюремным сроком
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Тех, кто сейчас не задекларирует дорогие предметы или занизит их стоимость, чтобы уменьшить пошлину, ждет как минимум штраф – 50–200% от стоимости товара
Екатерина Кузьмина / Ведомости
В сезоны отпусков и распродаж таможня обычно усиливает контроль за возвращающимися на родину гражданами, напоминает менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву Deloitte Анастасия Трубочкина.
Цель – отследить ввоз товаров, продуктов и вещей личного пользования сверх установленных норм или в обход таможенных правил и собрать полагающиеся с граждан пошлины.
В аэропортах на таможне предусмотрена система двойного коридора: через красный проходят те, кому есть что декларировать, через зеленый – остальные. Прежде чем выбрать, куда держать путь, следует критически осмотреть содержимое багажа.
Преступление и наказание
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}