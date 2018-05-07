Суд признал криптовалюту имуществом

Теперь ее можно взыскивать с признанного банкротом человека

Андрей Гордеев / Ведомости

Криптовалюта человека, признанного банкротом, должна быть передана в распоряжение финансового управляющего. Такое решение в понедельник, 7 мая, принял Девятый арбитражный апелляционный суд – он рассматривал жалобу по делу о включении криптовалюты в конкурсную массу при банкротстве физлица. Таким образом, суд косвенно признал криптовалюту имуществом и признал ее ценность, объяснил финансовый управляющий Алексей Леонов. Ему по решению суда будет передан пароль от электронного криптокошелька Ильи Царькова, ранее признанного банкротом. 26 февраля требование передать криптовалюту Леонову было отклонено Арбитражным судом Москвы.

В суде первой инстанции представитель должника указывал, что понятие «криптовалюта» не закреплено в Гражданском кодексе. Правовой режим криптовалюты не определен ни в одном правовом акте, криптовалюта – это информация, которая не может быть включена в конкурсную массу, заявлял он.

На заседании апелляционного суда судья несколько раз уточнил предмет разногласия сторон, выражая недопонимание, почему финансовый управляющий не мог самостоятельно распорядиться криптовалютой должника.

На электронном криптокошельке Царькова на 21 февраля было почти 0,2 биткойна (по текущим котировкам $1860) – эти сведения представители Царькова раскрыли по требованию суда. На прошлых заседаниях представители Царькова заявляли, что он сам сообщил финансовому управляющему о принадлежащей ему криптовалюте.

Пока Леонов не знает, как будет реализовывать биткойны Царькова. Порядок реализации тоже определяется в судебном порядке по предварительному решению кредиторов, отмечает он.

Илья Царьков был признан банкротом в октябре 2017 г., его долг перед Славинвестбанком по договору поручительства в обеспечение обязательств ООО «Автомоторс» составляет 18,9 млн руб., следует из судебных материалов.