ЦБ отказался возвращать «Открытие холдингу» 28 млрд рублей за санацию «Траста»

Максим Стулов / Ведомости

Банк «Траст», санируемый Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, прекратил обязательства перед своим бывшим акционером – «Открытие холдингом». Банк списал 28 млрд руб., сказано в сообщении компании, – эти деньги «Открытие холдинг» получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на санацию «Траста» еще в 2015 г. и разместил их на депозите в банке. Вернуть средства холдинг должен был через шесть лет, но летом на санацию в ФКБС отправилась вся группа «Открытие», включая «Траст», и АСВ потребовало заем отдать.

Тогда же «Открытие холдинг» сообщил, что деньги должен возвращать «Траст», поскольку они были размещены на его депозите. Холдинг требовал, чтобы «Траст» перечислил их напрямую на счет АСВ, а агентство бы могло с банка взыскать обеспечение по займу – 778 млн облигаций федерального займа «Россия-2030» на 28,5 млрд руб., рассказывал ранее представитель «Открытие холдинга». Однако информации об исполнении требований «Открытие холдинг» не получил, сказано в сообщении компании.

Зато холдинг получил уведомление от «Рост банка» – будущего банка плохих долгов, создаваемого ЦБ для работы с плохими активами санированных им банков. В документах, прикрепленных к сообщению «Открытие холдинга», сказано, что права требования по займу на санацию «Траста» АСВ передало «Рост банку». Все платежи по займу холдинг с 28 апреля должен направлять «Рост банку».

В силу закона обязательства «Открытие холдинга» перед АСВ на 28 млрд руб. не прекращаются, они были приобретены у агентства банком «Рост», передал через пресс-службу зампред ЦБ Василий Поздышев. «Траст» же прекратил обязательства по закону о банкротстве, согласно которому банк в рамках санации получает новый капитал от ЦБ при условии прекращения обязательств перед контролирующим лицом, следует из заявления зампреда. «Открытие холдинг» был контролирующим лицом в период до трех лет, предшествующий дате утверждения плана участия ЦБ в банке, указал он.

В 2018 г. все платежи по этим средствам проходили напрямую между «Трастом» и АСВ, без участия холдинга, говорится в его сообщении. «Если «Траст» выполнил требование холдинга [перечислить средства в АСВ] и его обязательства были прекращены, то автоматически должны быть прекращены и обязательства холдинга перед АСВ», – настаивает компания. «Двойное (а с учетом залога – и тройное) взимание задолженности в компании считают незаконным и будут его оспаривать», – сказано в заявлении «Открытие холдинга».

«Ведомости» ожидают комментариев представителей АСВ и «Траста».