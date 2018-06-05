Bonum Capital не подавал документы на покупку «Возрождения»

Статья опубликована в № 4582 от 06.06.2018 под заголовком: Не вышел, не снизил

Регулятору не принципиально, кто купит банк, уверяет Набиуллина: «Наш интерес только в том, чтобы у «Возрождения» были ответственные собственники» Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк не получал документов от фонда Bonum Capital на утверждение сделки по покупке банка «Возрождение», заявила в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Bonum первым объявил об интересе к покупке «Возрождения», выставленного на продажу, после того как ЦБ предписал главному акционеру Дмитрию Ананьеву снизить долю максимум до 10%. Ананьев возглавлял Промсвязьбанк, который перешел на санацию в Фонд консолидации – ЦБ счел деловую репутацию банкира ненадлежащей.

Первое предписание было, по оценке регулятора, исполнено «технически»: вместо Promsvyaz Capital B.V. Ананьева в капитале банка появились кипрские компании, контролируемые Ананьевым и входящие с ним в одну группу лиц. В новом предписании ЦБ установил дедлайн 6 июня.

В марте Bonum Capital сообщил, что достиг «принципиальных договоренностей» с акционерами банка, а его представители заняли 2/3 совета директоров «Возрождения».

Фонд остается участником сделки, сейчас идет согласование ее условий, сообщил представитель Bonum Capital, due dilligence завершено, а «документы в ЦБ не подавались, поскольку сделка находится в стадии структурирования».

В мае о возобновлении интереса к покупке «Возрождения» объявил и ВТБ. К этому вопросу госбанк вернулся по просьбе ЦБ, говорил президент ВТБ Андрей Костин: «Банк, в принципе, здоровый, и его можно приобрести дешевле капитала, заработать прибыль да и еще получить достаточно хорошую сеть со средним и малым бизнесом в Московском регионе» (цитата по «Интерфаксу»).

Ответ по сделке ВТБ обещал дать ЦБ до 1 июня. Ни госбанк, ни регулятор не ответили, был ли представлен ответ и если да, то каким он был.

Регулятору не принципиально, кто купит банк, уверяет Набиуллина: «Наш интерес только в том, чтобы у «Возрождения» были ответственные собственники».

Будет ли продлен срок на исполнение сделки, регулятор не ответил. Представитель Promsvyaz Capital B.V. отказался комментировать незавершенную сделку по продаже «Возрождения». Банк не комментирует действия акционера, передал через пресс-службу предправления «Возрождения» Марк Нахманович. «Мы не комментируем данные вопросы, они находятся в работе», – ответил представитель ВТБ.

ЦБ фактически вынуждает акционера продать пакет акций «Возрождения», говорит гендиректор консалтинговой компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкина, а при вынужденной продаже всегда возникает дисконт к стоимости. «Поэтому одним из параметров, по которому стороны не могут договориться, может быть цена, – рассуждает она. – Капитал «Возрождения» на 31 марта – 24 млрд руб., но котировки с начала года снизились, рынок оценивает его в 9–10 млрд руб. Таким образом, мультипликатор к капиталу составляет порядка 0,4. По нашим данным, рыночный мультипликатор для российских банков сегодня 0,6–0,9, а рыночная стоимость «Возрождения» может составлять 14–16 млрд руб.».