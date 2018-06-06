ВТБ почти договорился о покупке банка «Возрождение»

Об этом могут объявить на Международном банковском конгрессе в четверг-пятницу

«Возрождение» не комментирует действия акционера, а Promsvyaz Сapital B. V. Ананьева – незавершенную сделку Денис Гришкин / Ведомости

ВТБ близок к покупке банка «Возрождение», сообщили «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров последнего, два человека, близкие к сторонам сделки, а также человек, знающий это от сотрудника Центробанка. Об этом ВТБ может объявить на Международном финансовом конгрессе, проходящем в эти дни в Санкт-Петербурге, говорят два собеседника «Ведомостей». ВТБ хочет рассказать об этом до июньских праздников, указывает человек, близкий к одной из сторон сделки.

Однако ряд юридических и финансовых моментов до конца еще не решены, говорят два человека, близкие к сторонам сделки: в Петербурге планируется объявить о достигнутых договоренностях, но окончательные документы по сделке до праздников подписаны не будут.

В среду, 6 июня, истек срок второго предписания ЦБ, обязывающего владельца 50,01% акций «Возрождения» и экс-совладельца санированного Промсвязьбанка снизить долю в капитале до максимум 10%.

Первым об интересе к приобретению «Возрождения» объявил фонд Bonum Capital. Его представители заняли 2/3 мест в совете директоров банка, но реальным претендентом он был недолго. Bonum не подавал документы на согласование сделки, заявила в интервью «Ведомостям» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Фонд оказался промежуточным звеном в сделке, рассказывают собеседники «Ведомостей»: он проводил due-dilligence «Возрождения», вел эту сделку. Конечным покупателем доли Ананьева станет ВТБ, заверил человек, близкий к одной из сторон сделки.

Представитель Bonum Capital 5 июня говорил, что сделка в стадии структурирования и фонд остается ее участником. Вчера он подтвердил этот комментарий.

О возобновлении интереса к «Возрождению» «по просьбе ЦБ» президент ВТБ Адрей Костин объявил в мае, добавив, что ВТБ обещал регулятору дать ответ до 1 июня. «Банк, в принципе, здоровый, его можно приобрести дешевле капитала, заработать да и еще получить хорошую сеть со средним и малым бизнесом в Московском регионе» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель ВТБ сказал: «Данные вопросы не комментируем, они находятся в работе». «Возрождение» не комментирует действия акционера, а Promsvyaz Сapital B. V. Ананьева – незавершенную сделку. Представитель ЦБ на вопросы не ответил.