Акции «Возрождения» резко подорожали на Московской бирже

Инвесторы скупают бумаги после новостей о том, что ВТБ почти договорился о покупке банка

О покупке «Возрождения» почти договорился ВТБ Максим Стулов / Ведомости

Акции банка «Возрождение» в четверг дорожают на Московской бирже. К 11.00 мск цена обыкновенных акций «Возрождения» выросла на 8,6% до 417 руб., привилегированных — на 14,9% до 216,5 руб. Максимально цены на обыкновенные акции и префы взлетали до 422 и 236 руб. соответственно. В свободном обращении находится 7% акций «Возрождения».

Вскоре у «Возрождения» может смениться акционер: вчера, 6 июня, истек срок предписания ЦБ, обязывающего владельца 50,01% акций «Возрождения» Дмитрия Ананьева снизить долю в капитале до максимум 10%. Это требование ЦБ предъявил после того, как был санирован Промсвязьбанк, – Дмитрий Ананьев был не только совладельцем банка, но и его руководителем, что повлияло на его деловую репутацию: она стала ненадлежащей.

О покупке «Возрождения» почти договорился ВТБ, о сделке может быть объявлено в ближайшие дни, говорили четыре источника «Ведомостей» в среду, 6 июня. Об этом может быть сказано на Международном финансовом конгрессе, который сейчас проходит в Санкт-Петербурге, говорили два собеседника «Ведомостей». Еще один уточнял, что ВТБ хочет объявить о сделке до июньских праздников.

Фонд Bonum Capital, который первым публично объявил об интересе к банку, оказался промежуточным звеном в сделке, рассказывают собеседники «Ведомостей»: он проводил due-dilligence «Возрождения», вел эту сделку.

Инвесторы покупают бумаги «Возрождения» после новостей о том, что ВТБ в ближайшее время объявит о своем решении купить банк, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. За завершением сделки, согласно законодательству, должна последовать и оферта миноритариям, добавляет он.

«Кроме того, инвесторы, вероятно, надеются, что цена сделки будет выше текущей рыночной цены, все-таки нынешний коэффициент price to book value (p/bv) в 0,4 кажется слишком низким», – полагает Ганелин. Ранее президент ВТБ Андрей Костин говорил, что «Возрождение» можно приобрести дешевле капитала.

Сейчас акционерами банка являются 10 иностранных компаний, им принадлежит доля в 86,73%, следует из отчетности «Возрождения». Шесть из них находятся под контролем Дмитрия Ананьева и входящих с ним в одну группу лиц, сообщал ЦБ.