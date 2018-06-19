Доллар стал дороже 64 рублей

ЦБ на 20 июня установил курс доллара 64,06 руб., евро – 74,18 руб. Евгений Разумный / Ведомости

Курс доллара во вторник на открытии торгов на Московской бирже вырос на 73 коп. до 64,19 руб. Последний раз доллар был дороже 64 руб. в начале мая. Евро на открытии торгов подорожал на 43 коп. до 74,29 руб.

ЦБ на 20 июня установил курс доллара 64,06 руб. (+58 коп.), евро – 74,18 руб. (+70 коп.). С 13 июня, первого рабочего дня на прошлой неделе, рубль по отношению к доллару ослаб на 2,47%, евро – на 0,45% (данные Thomson Reuters).

Рубль слабеет из-за эскалации торгового противостояния между США и Китаем – инвесторы уводят активы в доллары, говорит аналитик «БК сбережения» Сергей Суверов. Реакция инвесторов затрагивает в том числе и Россию, несмотря на то что с точки зрения макроэкономических показателей все хорошо, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Инвесторы опасаются, что торговая война между США и Китаем перекинется и на другие страны, добавляет начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. На фоне торгового противостояния индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с 18 апреля. К 13.35 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,13% до 2197,50 п. п., индекс РТС – на 1,87% до 1081 п. п.

На курсе рубля также негативно сказывается и давление на нефть по мере приближающегося заседания стран ОПЕК, отмечают аналитики. В Вене 22–23 июня будет решаться судьба сделки, которая была заключена в ноябре 2016 г. между 13 членами ОПЕК и 11 нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией. Соглашение предусматривает ограничение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки участниками согласно квотам и действует до конца года. Это соглашение позволило сократить избыток нефти на рынке, а нефти – вырасти в цене на треть до $74,35 за баррель.

«Бытуют разные мнения и прогнозы относительно заседания ОПЕК. Есть ожидание, что Россия и Саудовская Аравия будут настаивать на повышении квот на 1,5 млн баррелей в сутки. Не все страны могут потянуть эту историю», – говорит Желаннова, замечая, что это создает нервозность на рынке. Если квоты увеличатся, стоимость нефти упадет до $65–70 за баррель, а это станет еще одним фактором «не покупать рубль», говорит Волков.

Цена августовских фьючерсов на Brent к 12.44 мск составила $74,91 за баррель (-0,6%), августовская цена WTI – $64,8 за баррель (-1,4%).

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