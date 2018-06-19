Финансы / Рынки

Доллар стал дороже 64 рублей

Инвесторы продают валюты развивающихся стран из-за торгового противостояния США и Китая
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Курс доллара во вторник на открытии торгов на Московской бирже вырос на 73 коп. до 64,19 руб. Последний раз доллар был дороже 64 руб. в начале мая. Евро на открытии торгов подорожал на 43 коп. до 74,29 руб.

ЦБ на 20 июня установил курс доллара 64,06 руб. (+58 коп.), евро – 74,18 руб. (+70 коп.). С 13 июня, первого рабочего дня на прошлой неделе, рубль по отношению к доллару ослаб на 2,47%, евро – на 0,45% (данные Thomson Reuters).

Рубль слабеет из-за эскалации торгового противостояния между США и Китаем – инвесторы уводят активы в доллары, говорит аналитик «БК сбережения» Сергей Суверов. Реакция инвесторов затрагивает в том числе и Россию, несмотря на то что с точки зрения макроэкономических показателей все хорошо, говорит аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова. Инвесторы опасаются, что торговая война между США и Китаем перекинется и на другие страны, добавляет начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков. На фоне торгового противостояния индекс Мосбиржи опустился ниже 2200 пунктов впервые с 18 апреля. К 13.35 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,13% до 2197,50 п. п., индекс РТС – на 1,87% до 1081 п. п.

На курсе рубля также негативно сказывается и давление на нефть по мере приближающегося заседания стран ОПЕК, отмечают аналитики. В Вене 22–23 июня будет решаться судьба сделки, которая была заключена в ноябре 2016 г. между 13 членами ОПЕК и 11 нефтедобывающими странами, не входящими в картель, в том числе Россией. Соглашение предусматривает ограничение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки участниками согласно квотам и действует до конца года. Это соглашение позволило сократить избыток нефти на рынке, а нефти – вырасти в цене на треть до $74,35 за баррель.

«Бытуют разные мнения и прогнозы относительно заседания ОПЕК. Есть ожидание, что Россия и Саудовская Аравия будут настаивать на повышении квот на 1,5 млн баррелей в сутки. Не все страны могут потянуть эту историю», – говорит Желаннова, замечая, что это создает нервозность на рынке. Если квоты увеличатся, стоимость нефти упадет до $65–70 за баррель, а это станет еще одним фактором «не покупать рубль», говорит Волков.

Цена августовских фьючерсов на Brent к 12.44 мск составила $74,91 за баррель (-0,6%), августовская цена WTI – $64,8 за баррель (-1,4%).

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Комментарии  ()
adm-aps
12:39 19.06.2018
просто ребятам с Озера надо
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике