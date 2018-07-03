ЦБ отозвал лицензию у банка «Советский»

Банк занимал 215-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам I квартала 2018 г. Евгений Егоров / Ведомости

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Советский». Об этом говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация по итогам I квартала 2018 г. занимала 215-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Ранее банк трижды санировался: впервые он попал под санацию в 2015 г. Его оздоровлением занимался «Российский капитал», тогда находившийся под контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Позже санацию «Советского» банка передали Татфондбанку, но спустя несколько месяцев проблемы начались уже у него самого. В результате регулятор лишил санатора лицензии.

В феврале 2018 г. Банк России сообщил, что забирает «Советский» в Фонд консолидации банковского сектора. Человек, близкий к надзорному блоку Центробанка, говорил «Ведомостям», что регулятор рассматривает возможность передачи средств кредиторов первой очереди «Советского», т. е. его вкладчиков, вместе с активами на сопоставимую сумму другой кредитной организации.

Кто может взять на себя кредитные обязательства и часть активов банка, собеседники «Ведомостей» не уточнили. Из отчетности банка на 1 мая следует, что он привлек от населения около 37,2 млрд руб.

Собеседники «Ведомостей» указывали, что заниматься санацией банка «Советский» в четвертый раз смысла нет, поскольку «санировать уже особо нечего». В то же время, по мнению одного из источников, отзывать у кредитной организации лицензию после стольких санаций тоже не очень хорошо с репутационной точки зрения.

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