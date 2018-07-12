Почему пора брать ипотеку
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С начала года ипотека дешевела вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, которая к концу марта опустилась на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 7,25% годовых, а потом замерла. Примерно на столько же к лету банки снизили ставки кредитов на покупку жилья. По данным аналитического центра «Русипотеки», за январь – май 2018 г. средняя ставка предложения как на первичном, так и на вторичном рынке сократилась на 0,43 п. п. и к июню достигла 9,76 и 9,67% годовых соответственно. В прошлом году ставки снижались вдвое быстрее: за 12 месяцев на 2 п. п.
Падение средней ставки выдаваемых кредитов быстро замедлялось, свидетельствуют данные ЦБ. С января по апрель средняя ставка выданных в течение месяца ипотечных кредитов опустилась с 9,79 до 9,57% годовых, а в мае – лишь на 0,01 п. п. до 9,56%.
Но в начале июня Сбербанк неожиданно снизил базовые ставки кредитов на новостройки на 0,3–0,5 п. п. до 7,1–9,5% годовых в зависимости от категории клиентов и еще на 0,4 п. п. до 6,7–9,1% в рамках акции до 31 августа. В тот же день «Дом.рф» снизил проценты по ипотеке на 0,25–0,5 п. п. до 8,75% годовых на первичку и 9% – на готовое жилье. Аналитики указали тогда, что Сбербанк и «Дом.рф» действуют на опережение, отыгрывая будущее снижение ключевой ставки, что позволит им сохранить и нарастить доли рынка.
Чем ответили конкуренты
Большинство ипотечных банков не стали гнаться за Сбербанком. «После снижения им ставок массового падения ставок в других банках, как это бывало раньше, не наблюдалось», – говорит директор департамента мониторинга банковских продуктов маркетингового агентства Мarcs Наталья Абрамова.
За последние 30 дней из 20 крупнейших ипотечных банков лишь три снизили ставки. «Юникредит банк» уменьшил проценты по кредитам на первичное жилье на 0,5% годовых (минимум для не зарплатных клиентов – 9,5–9,75%), «Санкт-Петербург» – на 0,25–1 п. п., но и теперь они остаются выше 10%, за исключением партнерских программ, где ставки начинаются от 9,25%. Банк «Возрождение» объявил ипотечную акцию до конца лета, по ней минимальная ставка снизилась на 0,21 п. п. до 8,99%. А «Абсолют банк» даже повысил ставку кредита на рефинансирование ипотеки на 1 п. п. Прежние ставки были слишком низкими, объяснил управляющий директор по розничным продуктам Антон Павлов.
По данным Мarcs, сейчас ставки кредитов на покупку строящегося жилья при наличии договора комплексного страхования в крупнейших ипотечных банках остаются на уровне 7–10,2% годовых, а готового – 8,7–10,9%.
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