Появился сайт, маскирующийся под сайт Агентства по страхованию вкладов
Юристы на нем обещают помочь с возвратом вклада из рухнувшего банка
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Евгений Разумный / Ведомости
В поисковой выдаче «Яндекса» «Ведомости» обнаружили сайт, похожий на сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ). При запросе в поисковой строке «АСВ» или «ГК АСВ» выдается сайт под названием «АСВ. Агентство Страхования Вкладов — Горячая линия!» с пометкой «реклама», адрес которого не совпадает с адресом настоящего сайта АСВ.
Последний в выдаче «Яндекса» по состоянию на 14.00 мск 1 августа числился вторым в поиске.
В поиске Google подобной рекламы нет, и настоящий сайт АСВ выдается первым.
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