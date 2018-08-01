Появился сайт, маскирующийся под сайт Агентства по страхованию вкладов

Юристы на нем обещают помочь с возвратом вклада из рухнувшего банка

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Евгений Разумный / Ведомости

В поисковой выдаче «Яндекса» «Ведомости» обнаружили сайт, похожий на сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ). При запросе в поисковой строке «АСВ» или «ГК АСВ» выдается сайт под названием «АСВ. Агентство Страхования Вкладов — Горячая линия!» с пометкой «реклама», адрес которого не совпадает с адресом настоящего сайта АСВ.

Последний в выдаче «Яндекса» по состоянию на 14.00 мск 1 августа числился вторым в поиске.

В поиске Google подобной рекламы нет, и настоящий сайт АСВ выдается первым.