Финансы / Рынки

Минфин не смог разместить ОФЗ на 15 млрд рублей

Министерство признало аукцион несостоявшимся из-за волатильности на рынке
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Минфин не смог разместить в среду, 5 сентября, ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. Министерство сообщило, что признало аукцион несостоявшимся из-за волатильности на финансовом рынке.

Аукцион по размещению ОФЗ Минфин, как правило, проводит каждую неделю. На прошлой неделе министерство разместило 88% выпуска бумаг на 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,25% годовых. Еще неделей ранее Минфин отказался от проведения аукциона из-за резкого роста волатильности.

Начиная с прошлой недели была пауза в продажах ОФЗ иностранцам и рынок немного успокоился, говорит директор по инвестициям «Питер траста» Михаил Алтынов. Но уже во вторник на этой неделе нерезиденты продолжили выходить из гособлигаций, что вызвало рост волатильности и в итоге аукцион не состоялся, указывает он. «Но и в таких условиях аукцион был необходим: для Минфина это способ поддержать "контакт" с рынком, а также способ протестировать спрос на ОФЗ», – говорит Алтынов.

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