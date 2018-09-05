Минфин не смог разместить ОФЗ на 15 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Минфин не смог разместить в среду, 5 сентября, ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 г. Министерство сообщило, что признало аукцион несостоявшимся из-за волатильности на финансовом рынке.
Аукцион по размещению ОФЗ Минфин, как правило, проводит каждую неделю. На прошлой неделе министерство разместило 88% выпуска бумаг на 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,25% годовых. Еще неделей ранее Минфин отказался от проведения аукциона из-за резкого роста волатильности.
Начиная с прошлой недели была пауза в продажах ОФЗ иностранцам и рынок немного успокоился, говорит директор по инвестициям «Питер траста» Михаил Алтынов. Но уже во вторник на этой неделе нерезиденты продолжили выходить из гособлигаций, что вызвало рост волатильности и в итоге аукцион не состоялся, указывает он. «Но и в таких условиях аукцион был необходим: для Минфина это способ поддержать "контакт" с рынком, а также способ протестировать спрос на ОФЗ», – говорит Алтынов.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}