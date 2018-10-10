Столичные налоговики объяснили, как рассчитали налоги на имущество почти 5 млн человек

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Налоговая служба сформировала 4,9 млн уведомлений по имущественным налогам физических лиц Андрей Гордеев / Ведомости

В этом году столичная налоговая служба сформировала 4,9 млн уведомлений по имущественным налогам физических лиц (транспортному, земельному, на имущество) за 2017 г., из них 3,5 млн в бумажной форме отправлено по почте, остальные размещены в личных кабинетах налогоплательщиков, следует из сообщения пресс-службы УФНС России по Москве.

С 2016 г. налоговики получили право не рассылать бумажные уведомления обычной почтой, а направлять их владельцам таких кабинетов.

До получения налогового уведомления физическое лицо не обязано платить имущественные налоги. Без извещений уплатить их просто невозможно: рассчитывают налоги и уведомляют граждан сами налоговики. Например, налог на имущество рассчитывается по сложной формуле, которая помимо прочего зависит от региона, где оно расположено.

Когда платить налоги В этом году крайний срок уплаты физическими лицами земельного, транспортного налогов и налога на имущество физических лиц – 3 декабря 2018 г.

Лучше не опаздывать: Налоговый кодекс предусматривает санкции за несвоевременную уплату налога на имущество. Это пени – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ (сейчас – 7,5% годовых) от долга за каждый день просрочки, плюс штраф за нарушение срока оплаты в размере 20% от неуплаченной суммы налога

Дома и квартиры

В России происходит постепенный переход на расчет налога на имущество по его кадастровой стоимости.

В Москве и еще 27 регионах (Татарстан, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области и др.) налог на имущество физических лиц за 2017 г. исчисляется исходя из 60% кадастровой стоимости и 40% инвентаризационной стоимости (по БТИ) объектов недвижимости.

В полученных физическими лицами налоговых уведомлениях налоговая база будет отличаться от налоговой базы, указанной в предыдущих налоговых уведомлениях еще и потому, что кадастровая стоимость объектов капитального строительства в городе Москве была пересмотрена, предупреждает УФНС.

Однако в этом году в Налоговый кодекс были внесены изменения, ограничивающие рост налога (не более чем на 10%). Так, если сумма налога за 2017 г. превышает сумму налога за 2016 г. более чем на 10%, налог будет равен прошлогоднему платежу плюс 10%, следует из разъяснений налоговой службы.

Гаражи и парковки