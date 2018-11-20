Сбербанк меняет руководителя инвестиционного бизнеса

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Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк в начале декабря покинет старший вице-президент Александр Бондаренко, который курирует блок «Управление благосостоянием», следует из сообщения банка своим сотрудникам, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность сообщения подтвердили три сотрудника группы Сбербанка, Бондаренко подтвердил, что покинет Сбербанк в начале декабря.

Новым руководителем блока и старшим вице-президентом станет Наталья Алымова, которая с 2011 г. отвечает в Сбербанке за развитие розничного кредитования (кроме ипотеки), вклады, комиссионные продукты и направление «массовые инвестиции», говорится в письме сотрудникам. Там уточняется, что Бондаренко продолжит свою карьеру вне группы Сбербанка. Он уходит из Сбербанка по собственному желанию, говорит человек, знающий это от него.