У некоторых клиентов ВТБ были проблемы с операциями по картам

Операции по картам ВТБ «временно не проводятся» Злата Милявская / Ведомости

Операции по картам ВТБ «временно не проводятся», сообщили в колл-центре банка корреспонденту «Ведомостей», который не смог расплатиться картой госбанка. По словам оператора колл-центра, специалисты работают над устранением проблемы. Еще один держатель карты госбанка не смог расплатиться ею в другой торговой точке, наблюдал корреспондент «Ведомостей». В Twitter ВТБ можно найти жалобу одного из клиентов банка на отказ в проведении операций.

Вскоре корреспондент «Ведомостей» смог расплатиться двумя картами госбанка. «Ведомости» направили запрос представителю ВТБ.

Сбои в работе банковских карт – не редкость. В сентябре клиенты «ФК Открытие» испытывали трудности с проведением платежей в мобильном приложении, а также в банкоматах и терминалах банков. За последний год с различными сложностями в проведении карточных платежей и переводов сталкивались клиенты Сбербанка, «Тинькофф банка», Райффайзенбанка, а также сам ВТБ (в июле произошел сбой в работе приложения банка).

В июне этого года масштабный сбой произошел также в работе карт платежной системы Visa – тогда проблемы коснулись европейских клиентов.