Кредиторы Промсвязьбанка пожаловались на Россию в ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу 16 держателей списанных субординированных еврооблигаций Промсвязьбанка против России, рассказал Илья Рачков, партнер «Некторов, Савельев и партнеры» (представляет интересы кредиторов), и подтвердил представитель ЕСПЧ.
Заявители – бывшие клиенты Промсвязьбанка, которые покупали бумаги в том числе по рекомендации сотрудников банка за счет денег со вкладов, говорится в жалобе («Ведомости» ознакомились с ней). Они вложили $4,2 млн в суборды трех выпусков с погашением в 2019–2021 гг., объясняет Рачков. Однако Промсвязьбанк списал эти обязательства после того, как в декабре 2017 г. ЦБ забрал его на санацию в Фонд консолидации банковского сектора. Удалось спасти деньги только ВЭБу: банк досрочно вернул ему субординированный кредит на 725 млн руб.
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