ЦБ внезапно обнаружил рост средней максимальной ставки вкладов в начале января
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За первую декаду января средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения выросла сразу на 0,1 процентного пункта (п. п.) до 7,529% годовых, следует из сообщения, опубликованного на сайте ЦБ.
При этом с начала 2019 г. ни один из крупнейших банков ставки вкладов не менял. Об этом свидетельствуют данные их сайтов.
Одной из причиной роста средней максимальной ставки оказалось изменение состава топ-10 банков, по данным которых ЦБ ведет расчет этого индикатора. С января ЦБ рассчитывает показатель по ставкам депозитов Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, «ФК Открытие» и МКБ.
Предыдущий раз (в III декаде декабря) место МКБ в этом списке занимал Бинбанк, который с этого года присоединен к «ФК Открытие». В результате этой замены максимальная ставка топ-10 банков могла вырасти только на 0,06 п. п. К 10 января максимальная ставка действовавшего вклада МКБ составляла 8% годовых, Бинбанка – 7,44% (без учета капитализации; ЦБ в своих расчетах учитывает номинальные ставки депозитов).
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