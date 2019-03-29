Рубль резко подешевел из-за сообщений о новых санкциях США против России

Доллар и евро подорожали на 50 копеек менее чем за час

Падение началось после того, как агентство Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций США Евгений Разумный / Ведомости

В пятницу вечером рубль на Московской бирже резко подешевел. Падение курса началось в 17.47 мск, тогда доллар стоил 65,09 руб., евро – 73,08 руб. Менее чем за час – к 18.35 мск – курс доллара вырос на 48 коп. до 65,57 руб., евро – на 53 коп. до 73,61 руб. С закрытия торгов четверга доллар и евро прибавили 63 коп. и 76 коп. соответственно.

Фондовый рынок тоже падал: индекс Мосбиржи за шесть минут упал на 0,44% до 2487,71 пункта, индекс РТС – на 1,18% до 1195,22 пункта. К закрытию торгов индекс Мосбиржи скорректировался на уровне 2497,1 п. (+0,19% к закрытию четверга), индекс РТС – 1198,11 п. (-0,76%).

Падение началось после того, как агентство Bloomberg сообщило о подготовке новых антироссийских санкций США. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Какие именно ограничения могут быть введены и кого они затронут, пока неизвестно, но один из источников агентства утверждает, что новые меры могут коснуться банковского сектора России.

«Санкционная риторика вернулась, и инвесторы на эмоциях сразу начали сокращать вложения в российские бумаги и покупать валюту», – говорит начальник аналитического департамента «БКС капитала» Сергей Суверов. О возможных санкциях говорилось и раньше, это не новая история, но инвесторы нервно реагируют на любые новые сообщения об ужесточении санкций, согласна аналитик УК «Альфа-капитал» Дарья Желаннова.

Других значимых причин для падения, кроме информации о возможных санкциях из-за дела Скрипалей, сейчас по сути и нет, подчеркивает директор по аналитике корпоративно-инвестиционного блока банка «ФК Открытие» Дмитрий Харлампиев: «Конечно, закончился налоговый период, но нефть остается на достаточном высоком уровне и серьезного роста волатильности на мировом рынке не наблюдается».