Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в июле обращался в Генпрокуратуру по поводу необоснованного прекращения Банком России деятельности временной администрации «Центрального страхового общества» (ЦСО). Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Ведомостей». Ведомство обращение рассмотрело, провело проверку и дало ответ Колокольцеву о принятых Генпрокуратурой мерах, говорится в ответе без уточнения того, о каких именно мерах идет речь.
О том, что МВД летом обращалось в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников ЦБ, которые приняли решение вывести временную администрацию из ЦСО, рассказывали собеседники «Ведомостей» в правоохранительных органах: прокуратура по итогам проверки раскритиковала действия ЦБ, вынесла ему представление и взяла уголовное дело, связанное с ЦСО, на контроль.
«Ведомости» направили запрос в ЦБ и МВД.
Информацию о расследуемом Следственным комитетом России (СКР) уголовном деле Генпрокуратура также подтвердила: СКР по Москве расследует уголовное дело о фальсификации финансовых документов учета и отчетности ЦСО (ст. 172.1 УК). К уголовной ответственности пока никто не привлекается, говорится в ответе, Генпрокуратура контролирует результаты досудебного производства. Дело было заведено в мае, в июле 2019 г. оперативно-следственная группа провела выемку документов в ЦБ по этому делу, писали «Ведомости»: следователей интересовала предоставленная в ЦБ отчетность страховщика и сотрудники регулятора, ответственные за ее проверку.
ЦСО в конце 2017 г. выиграло двухлетний контракт на 13,7 млрд руб. на страхование сотрудников МВД, но уже через полгода лишилось лицензий. Лицензию на страхование сотрудников правоохранительных органов ЦСО получило от ЦБ за несколько дней до тендера, а на торгах ЦСО сумело обойти лидеров рынка – «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. ЦБ отозвал лицензию у страховщика в мае 2018 г. Спустя два месяца, в июле 2018 г., контракт на страхование полицейских был без конкурса передан «ВТБ страхованию».
Следствие хочет разобраться, как малоизвестная компания смогла в декабре 2017 г. получить гигантский контракт МВД, объясняли собеседники «Ведомостей».
МВД работа временной администрации страховщика не устроила, поэтому оно обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить ответственных за это решение сотрудников ЦБ. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз: иск о признании ЦСО банкротом был отклонен, и ЦБ вывел из компании временную администрацию. Теперь влиять на ее деятельность регулятор не может, потому что компания лишилась лицензии страховщика и больше не подконтрольна ЦБ. Из ее названия исчезло слово «страховое»: ЦСО переименовано в «Центральное общество». По мнению МВД, временная администрация должна была подать второе заявление на банкротство, связанное с другим эпизодом, рассказывали собеседники «Ведомостей».
Проверка Генпрокуратуры показала, что сотрудники временной администрации и ЦБ не приняли мер по взысканию долгов с третьих лиц перед компанией, рассказывали «Ведомостям» два человека, знакомые с содержанием октябрьского ответа ведомства МВД, и человек в правоохранительных органах. В отчете о работе временной администрации также отсутствовало основание для прекращения ее функций и заключение о восстановлении или невозможности восстановления платежеспособности ЦСО, посчитала Генпрокуратура.
В декабре 2019 г. сотрудники СКР и Главного управления собственной безопасности МВД провели 15 обысков по делу о госконтракте между МВД и ЦСО. Обыски прошли у сотрудников МВД – в частности, у руководителя департамента материального и технического обеспечения МВД генерала Виталия Сидоренко и начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника Светланы Алешиной, а также у причастных к заключению госконтракта лиц.