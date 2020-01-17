Генпрокуратура подтвердила жалобу Колокольцева на ЦБ

МВД работа временной администрации страховщика не устроила, поэтому оно обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить ответственных за это решение сотрудников ЦБ. Дело в том, что вслед за отзывом лицензии ЦБ потребовал признать ЦСО банкротом. Как правило, суды такие требования удовлетворяют, но не в этот раз: иск о признании ЦСО банкротом был отклонен, и ЦБ вывел из компании временную администрацию. Теперь влиять на ее деятельность регулятор не может, потому что компания лишилась лицензии страховщика и больше не подконтрольна ЦБ. Из ее названия исчезло слово «страховое»: ЦСО переименовано в «Центральное общество». По мнению МВД, временная администрация должна была подать второе заявление на банкротство, связанное с другим эпизодом, рассказывали собеседники «Ведомостей».