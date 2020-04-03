«Сбербанк страхование» возглавит бывший гендиректор «Ингосстраха»
Гендиректором «дочки» Сбербанка, «Сбербанк страхование», может стать бывший генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков, рассказали «Ведомостям» два страховщика и знакомый Волкова. Он сменит Дмитрия Попова, который в сентябре 2017 г. стал и. о. генерального директора «Сбербанк страхования», но с тех пор так и не был утвержден в этой должности. Ранее о назначении Волкова со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс». По словам двух собеседников «Ведомостей», Волков займет пост гендиректора страховщика на следующей неделе.
Волков отказался комментировать свое возможное назначение. Исполняющий обязанности генерального директора «Сбербанк страхования» сейчас Дмитрий Попов, говорит представитель Сбербанка, обо всех кадровых изменениях компания информирует по факту официального назначения. «Ведомости» направили запрос в «Ингосстрах».
Волков пришел в «Ингосстрах» в 2012 г. из холдинга Олега Дерипаски «Базовый элемент», где он проработал пять лет. Гендиректором «Ингосстраха» Волков стал в 2014 г., но в ноябре 2019 г. в компании поменялась организационная структура – Волков перешел на должность президента. Гендиректором «Ингосстраха» стал Константин Соколов.
Волков проявил себя как очень активный руководитель «Ингосстраха» и член Всероссийского союза страховщиков (ВСС), говорит президент ВСС Игорь Юргенс: мы как объединение всегда могли рассчитывать на поддержку «Ингосстраха» и лично Волкова. «Все ключевые для отрасли решения <...> не принимались без участия Михаила. Глубокая экспертиза и знание мельчайших деталей организации бизнес-процессов служат опорой для Волкова в принятии решений и построении успешных концепций, что, убежден, станет прочным фундаментом для его будущей карьеры», – говорит Юргенс.
Страховая «дочка» Сбербанка не входит в десятку крупнейших. «Сбербанк страхование» по итогам прошлого года заняла 15-е место по размеру премий (19,8 млрд руб.). Компания специализируется на имущественном страховании, в структуре ее портфеля 84% премий (16,6 млрд руб.) приходится на страхование имущества физлиц. «Ингосстрах» в прошлом году собрал 103 млрд руб. премий – 4-е место.