«Сбербанк страхование» возглавит бывший гендиректор «Ингосстраха»

Гендиректором «дочки» Сбербанка, «Сбербанк страхование», может стать бывший генеральный директор «Ингосстраха» Михаил Волков, рассказали «Ведомостям» два страховщика и знакомый Волкова. Он сменит Дмитрия Попова, который в сентябре 2017 г. стал и. о. генерального директора «Сбербанк страхования», но с тех пор так и не был утвержден в этой должности. Ранее о назначении Волкова со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс». По словам двух собеседников «Ведомостей», Волков займет пост гендиректора страховщика на следующей неделе.