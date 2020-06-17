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Американские компании выпускают облигации рекордными темпами

Рынку бондов хватило лишь заявлений ФРС о поддержке
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Amazon удалось в начале июня разместить бонды с рекордно низкой для рынка корпоративных облигаций США доходностью /Reuters

В США компании с кредитным рейтингом инвестиционного уровня с начала года выпустили почти столько же облигаций, сколько за весь 2019 г. Им необходимы дополнительные средства, чтобы пережить последствия пандемии коронавируса. Даже в нынешней сложной экономической ситуации у корпоративных заемщиков есть возможность привлекать дешевое финансирование благодаря поддержке Федеральной резервной системы (ФРС): центробанк США 16 июня начал скупку корпоративных облигаций, анонсированную еще в марте.

По данным Refinitiv, с января по середину июня 2020 г. компании с высоким рейтингом выпустили облигаций лишь на $27 млрд меньше, чем за весь 2019 г., когда совокупная эмиссия составила $1,15 трлн. Ожидается, что в этом году будет побит установленный в 2017 г. рекорд, когда такие компании привлекли на долговом рынке $1,37 трлн.

Изначально компаниям приходилось приманивать инвесторов относительно высокими купонными платежами. Но когда ФРС пообещала покупать корпоративные бонды, спрос начал расти и доходности выпускаемых облигаций снизились. Например, Amazon в начале июня выпустила трехлетние облигации с доходностью 0,4% – рекордно низкой для рынка корпоративных бондов США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных