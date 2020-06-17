Американские компании выпускают облигации рекордными темпами

По данным Refinitiv, с января по середину июня 2020 г. компании с высоким рейтингом выпустили облигаций лишь на $27 млрд меньше, чем за весь 2019 г., когда совокупная эмиссия составила $1,15 трлн. Ожидается, что в этом году будет побит установленный в 2017 г. рекорд, когда такие компании привлекли на долговом рынке $1,37 трлн.