Американские компании выпускают облигации рекордными темпами

Американские компании выпускают облигации рекордными темпамиРынку бондов хватило лишь заявлений ФРС о поддержке
В США компании с кредитным рейтингом инвестиционного уровня с начала года выпустили почти столько же облигаций, сколько за весь 2019 г. Им необходимы дополнительные средства, чтобы пережить последствия пандемии коронавируса. Даже в нынешней сложной экономической ситуации у корпоративных заемщиков есть возможность привлекать дешевое финансирование благодаря поддержке Федеральной резервной системы (ФРС): центробанк США 16 июня начал скупку корпоративных облигаций, анонсированную еще в марте.
По данным Refinitiv, с января по середину июня 2020 г. компании с высоким рейтингом выпустили облигаций лишь на $27 млрд меньше, чем за весь 2019 г., когда совокупная эмиссия составила $1,15 трлн. Ожидается, что в этом году будет побит установленный в 2017 г. рекорд, когда такие компании привлекли на долговом рынке $1,37 трлн.
Изначально компаниям приходилось приманивать инвесторов относительно высокими купонными платежами. Но когда ФРС пообещала покупать корпоративные бонды, спрос начал расти и доходности выпускаемых облигаций снизились. Например, Amazon в начале июня выпустила трехлетние облигации с доходностью 0,4% – рекордно низкой для рынка корпоративных бондов США.