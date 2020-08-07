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Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

Люди пополнили свои брокерские счета на 1,5 трлн руб. с начала года
Любовь Маврина
Россияне увлеклись биржевой торговлей /Depositphotos / PhotoXPress

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.». По данным НАУФОР, на конец 2019 г. остатки на брокерских счетах и счетах доверительного управления достигли 3,2 трлн руб., а уже к концу июня 2020 г. – 4 трлн. «У такого роста есть ряд причин, – поясняет директор центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон. – Во-первых, граждане перевели средства с депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог. Во-вторых, в пандемию фондовый рынок значительно просел, потеряв около 35%. Часть из этого падения уже отыграно, но все равно многие ценные бумаги находятся внизу своей стоимости и потому представляют интерес для инвесторов».

Действительно, по данным НАУФОР, в первом полугодии 2020 г. на брокерских счетах (кроме индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) изменилась структура активов: выросла доля иностранных акций (8,2% против 3,5% по итогам 2019 г.) и еврооблигаций (19,9% против 16,9%). При этом доля ОФЗ снизилась до 4,8% против 9,1% по итогам 2019 г., как и доля российских акций (20% против 23,5% по итогам 2019 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных