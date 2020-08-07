Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании «Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 г.». По данным НАУФОР, на конец 2019 г. остатки на брокерских счетах и счетах доверительного управления достигли 3,2 трлн руб., а уже к концу июня 2020 г. – 4 трлн. «У такого роста есть ряд причин, – поясняет директор центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон. – Во-первых, граждане перевели средства с депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог. Во-вторых, в пандемию фондовый рынок значительно просел, потеряв около 35%. Часть из этого падения уже отыграно, но все равно многие ценные бумаги находятся внизу своей стоимости и потому представляют интерес для инвесторов».