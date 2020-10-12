Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки

Однако эксперты предупреждают, что одним из последствий такого продления может стать перегрев рынка недвижимости и рост цен на жилье. «Уже сейчас мы видим подъем цен в большинстве регионов страны, что в некоторых случаях может быть даже обусловлено дефицитом предложения, – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – То есть квартиры во всех привлекательных объектах быстро разбирают. В условиях общих низких ставок в экономике сохранится и спрос на новостройки со стороны инвесторов. Рост цен на первичном рынке неизбежно потянет за собой и вторичный рынок». В то же время стоит понимать, что в конечном счете после завершения программы спрос на недвижимость упадет, а предложение инвестиционных квартир на рынке станет избыточным, предупреждает эксперт.