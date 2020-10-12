Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки

Минфин предложил продлить программу льготной ипотекиЭто станет хорошей поддержкой для застройщиков, но грозит перегревом рынка жилья
Минфин выступил с инициативой продления меры, ставшей основным стимулом для роста ипотеки в последние месяцы: программу льготной ипотеки под 6,5% предлагается продлить до конца 2021 г., увеличив объем выдачи кредитов в рамках данной программы в три с лишним раза – с 900 млрд до 2,8 трлн руб. Соответствующий документ ведомство разместило на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
Программа льготной ипотеки на новостройки была запущена по поручению президента РФ, первоначально срок ее действия был обозначен с 17 апреля по 1 ноября. «По состоянию на 8 октября 2020 г. банками по данной программе одобрено около 500 000 заявок, заключено 224 400 кредитных договоров на 630,8 млрд руб. Продление льготной ипотечной программы на текущих условиях позволит повысить эффективность поддержки строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции и повлечет за собой благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны», – объясняет замминистра финансов Алексей Моисеев.
Перспективы, связанные с продлением льготной ипотеки и увеличением объемов программы, действительно впечатляют. «Это сможет обеспечить выдачу более 877 000 кредитов на 2,8 трлн руб., поддержать спрос на строящееся жилье и помочь застройщикам сформировать задел для увеличения объемов строительства», – отмечает Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра Дом.РФ. Он напоминает, что в этом году программа льготной ипотеки обеспечила строительство более 11 млн кв. м жилья. «С учетом первоначального взноса в строительную отрасль уже привлечено свыше 715 млрд руб. средств банков и граждан», – указывает Гольдберг.
«Один из основных аргументов в пользу продления льготной ипотеки – поддержка строительной отрасли за счет спроса на первичное жилье и обеспечение населения жильем за счет ипотеки с выгодной ставкой», – уточняет Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».
Однако эксперты предупреждают, что одним из последствий такого продления может стать перегрев рынка недвижимости и рост цен на жилье. «Уже сейчас мы видим подъем цен в большинстве регионов страны, что в некоторых случаях может быть даже обусловлено дефицитом предложения, – отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. – То есть квартиры во всех привлекательных объектах быстро разбирают. В условиях общих низких ставок в экономике сохранится и спрос на новостройки со стороны инвесторов. Рост цен на первичном рынке неизбежно потянет за собой и вторичный рынок». В то же время стоит понимать, что в конечном счете после завершения программы спрос на недвижимость упадет, а предложение инвестиционных квартир на рынке станет избыточным, предупреждает эксперт.
Кроме того, возможны и другие негативные последствия. «Лояльные требования для участия в программе и привлекательные условия по ставке и первоначальному взносу могут привлечь заемщиков со слабой платежеспособностью», – поясняет Щурихина.
Впрочем, для граждан продление программы льготной ипотеки скорее хорошая новость, поскольку они смогут отложить покупку на более поздний срок. «Так можно накопить больший первоначальный взнос, тем самым снизив сумму кредита, а значит, и ежемесячный платеж, – отмечает Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры «Банковское дело» университета «Синергия». – К тому же появится возможность подобрать объект недвижимости, удовлетворяющий всем интересам, так как будет больше времени на выбор».
Впрочем, участники рынка убеждены: для устойчивого долгосрочного развития рынка ипотеки только субсидирования процентной ставки недостаточно. «Необходимы системные меры: стандартизация ипотечных кредитов, внедрение электронной закладной, выдача кредитов в цифровом формате и развитие рынка ипотечных облигаций с поручительством Дом.РФ», – считает Гольдберг. Но основным ограничивающим фактором по-прежнему останутся доходы россиян. «Нельзя забывать, что почти для 40% наших семей ипотека не будет доступна даже при нулевом уровне ставок», – напомнил Гольдберг.
«Льготная госпрограмма, скорее всего, будет продлена, однако есть вероятность, что на более короткий срок, например только до 1 июля 2021 г.», – считает Щурихина.