Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограничений

В понедельник рубль на открытие рынка заметно сдал позиции в сравнении с пятничным закрытием. Курс доллара вырос на 7,65% до 81,79 руб., а курс евро – на 6,25% до 87,87 руб., а затем и до 88,75 руб. Но вскоре рубль отыграл существенную часть потерь: к закрытию торговой сессии 11 апреля доллар стоил уже 79,065 руб. (против закрытия в пятницу на уровне 76,08 руб.), а евро – 86,27 руб. (против пятничного закрытия на отметке 82,7 руб.).