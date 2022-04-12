Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограничений

Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограниченийНо ослабление отечественной валюты будет недолгим
В понедельник рубль на открытие рынка заметно сдал позиции в сравнении с пятничным закрытием. Курс доллара вырос на 7,65% до 81,79 руб., а курс евро – на 6,25% до 87,87 руб., а затем и до 88,75 руб. Но вскоре рубль отыграл существенную часть потерь: к закрытию торговой сессии 11 апреля доллар стоил уже 79,065 руб. (против закрытия в пятницу на уровне 76,08 руб.), а евро – 86,27 руб. (против пятничного закрытия на отметке 82,7 руб.).
Ослабление рубля в понедельник было ожидаемо – это реакция на смягчение Банком России временных ограничений на валютные операции. С 11 апреля Центробанк отменил комиссию в 12% на покупку валюты и разрешил продавать гражданам наличную валюту. К тому же в пятницу, 8 апреля, ЦБ резко понизил ключевую ставку с 20 до 17%. Банк России начал постепенно ослаблять валютный контроль после сильного укрепления рубля за последний месяц. С 10 марта по 8 апреля доллар ослаб к рублю на 36,6%, евро – на 34,9%.