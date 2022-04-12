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Рубль ослаб на фоне смягчения ЦБ валютных ограничений

Но ослабление отечественной валюты будет недолгим
Инга Сангалова
Хотя ослабление мер валютного контроля со стороны Банка России и привело к ожидаемому давлению на российскую валюту, оно не сможет переломить общий тренд на укрепление рубля / Максим Стулов / Ведомости

В понедельник рубль на открытие рынка заметно сдал позиции в сравнении с пятничным закрытием. Курс доллара вырос на 7,65% до 81,79 руб., а курс евро – на 6,25% до 87,87 руб., а затем и до 88,75 руб. Но вскоре рубль отыграл существенную часть потерь: к закрытию торговой сессии 11 апреля доллар стоил уже 79,065 руб. (против закрытия в пятницу на уровне 76,08 руб.), а евро – 86,27 руб. (против пятничного закрытия на отметке 82,7 руб.).

Ослабление рубля в понедельник было ожидаемо – это реакция на смягчение Банком России временных ограничений на валютные операции. С 11 апреля Центробанк отменил комиссию в 12% на покупку валюты и разрешил продавать гражданам наличную валюту. К тому же в пятницу, 8 апреля, ЦБ резко понизил ключевую ставку с 20 до 17%. Банк России начал постепенно ослаблять валютный контроль после сильного укрепления рубля за последний месяц. С 10 марта по 8 апреля доллар ослаб к рублю на 36,6%, евро – на 34,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных