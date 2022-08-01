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Какие акции покупать в августе

Самыми перспективными аналитики считают бумаги ритейлеров, нефтегазового, технологического и банковского секторов
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Ситуация на российском рынке акций остается сложной из-за последствий западных санкций: с начала года индекс Мосбиржи потерял 42,5%. Бенчмарку удалось оттолкнуться от дна, достигнутого 24 февраля, на 7,6%, и сейчас, как считают аналитики, интересные акции для покупки можно найти практически в любом секторе – в потребительском, IT, финансовом и нефтегазовом (целевые цены бумаг они не называют. – «Ведомости»).

Рынок акций может показать рост до конца года при поддержке нескольких факторов, перечисляет портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин:

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных