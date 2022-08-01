Какие акции покупать в августе

Ситуация на российском рынке акций остается сложной из-за последствий западных санкций: с начала года индекс Мосбиржи потерял 42,5%. Бенчмарку удалось оттолкнуться от дна, достигнутого 24 февраля, на 7,6%, и сейчас, как считают аналитики, интересные акции для покупки можно найти практически в любом секторе – в потребительском, IT, финансовом и нефтегазовом (целевые цены бумаг они не называют. – «Ведомости»).